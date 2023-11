Cemig faz adesão ao Programa Desenrola Brasil e amplia condições para o cliente renegociar débitos

Iniciativa do Governo Federal está na 3ª etapa e essa fase é voltada para regularização de dívidas de até R$20 mil

DA REDAÇÃO – A Cemig aderiu ao Programa Desenrola Brasil, uma iniciativa do Governo Federal que possibilita que os brasileiros renegociem as suas dívidas, regularizando a situação de quem está com o nome negativado. Com a adesão da empresa ao programa, os clientes da Cemig, que se enquadram nos critérios de participação desta etapa, poderão renegociar seus débitos junto à companhia com melhores condições de pagamento.

Podem participar desta 3ª fase, os clientes negativados entre 01/01/2019 e 31/12/2022. Além disso, é necessário que o cliente tenha tido renda média formal de até dois salários-mínimos, de janeiro a maio de 2023, ou que ele esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O prazo para que os clientes Cemig renegociem suas dívidas nesta etapa é até o dia 31 de dezembro.

O gerente de Recuperação de Receita da Cemig, Wellington Cancian, fala da adesão da empresa ao programa e destaca as vantagens que os consumidores Cemig terão para regularizar seus débitos com a Companhia. “Ao ingressar nessa etapa do programa federal, a Cemig buscou proporcionar melhores condições de regularização da situação dos clientes inadimplentes. As formas de negociação serão mais interessantes para o consumidor, visto que serão concedidos descontos não praticados usualmente pela Companhia. Além disso, será possível, em algumas situações, parcelar o débito em várias vezes” afirma o gerente.

Posso renegociar?

Ao acessar a plataforma do Governo Federal, desenvolvida para a efetivação do programa, o cliente verificará se está apto a refinanciar as suas dívidas e se seus débitos pessoais foram contemplados pelo Desenrola Brasil. Em caso afirmativo, ele encontrará dois possíveis cenários: débitos de até R$5 mil ou débitos entre R$5mil e 20 mil.

Nos casos em que a dívida for de R$5 mil até R$20 mil, o cliente só poderá fazer o pagamento à vista. Mas terá desconto. Já nos casos em que a dívida for de até R$5 mil, o pagamento poderá ser à vista com desconto expressivo ou, em alguns casos pré-determinados pelo próprio sistema do programa, parcelado em até 60 vezes.

O gerente da Cemig reforça a importância de o cliente inadimplente com a Companhia fazer a consulta ao portal do programa para conferir se está inserido nos critérios de participação da iniciativa. “Muitos clientes não sabem se estão em débito com a empresa ou se enquadram nas regras da proposta. Às vezes, acham que estão com dívidas de valor menor. Por isso, é tão relevante essa consulta, pois é uma ótima oportunidade de regularização. Acreditamos que cerca de 480 mil clientes da Companhia poderão se beneficiar da iniciativa”, enfatiza.

Como proceder

A negociação das dívidas até o valor de R$20 mil, por meio do programa Desenrola Brasil, será feita por uma plataforma online. Para acesso a esse sistema digital, é preciso ter conta no ambiente digital do Governo Federal, com níveis de certificação Prata ou Ouro.

Caso o interessado na renegociação ainda não tenha sua conta na plataforma do Governo Federal, o cadastro poderá ser realizado diretamente no portal www.gov.br ou presencialmente nas agências do INSS, onde deverá informar-se sobre como obter a certificação nível Prata ou Ouro.

Além disso, caso o interessado já possua cadastro, mas esteja com as informações desatualizadas, é necessário providenciar a atualização dos dados cadastrais no site para entrar no portal de renegociação de dívidas. Esse cadastro gratuito é importante porque ele é uma identificação que comprova em meios digitais que os dados informados pelo cidadão são mesmo daquele cidadão.

Informações sobre o programa e o passo a passo para a inscrição no sistema estão disponíveis no endereço www.gov.br/desenrola.