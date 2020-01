Cemig emite nota informando sobre falta de energia em cidades da região

DA REDAÇÃO – No último final de semana, as cidades de Santa Bárbara do Leste e Bom Jesus do Galho foram afetadas com a falta de energia. Ontem, a Cemig emitiu nota a respeitos dessas ocorrências.

Segundo a Cemig, a falta de energia que atingiu a cidade de Santa Bárbara do Leste, no final da tarde de sábado (11), foi causada por um cabo partido na rede elétrica responsável pelo fornecimento de energia da cidade. “Assim que tomou conhecimento da ocorrência, a Cemig mobilizou suas equipes e às 21h44 de sábado (11), todos os clientes atingidos tiveram o serviço normalizado”, diz a nota.

Em Bom Jesus do Galho, a falta de energia começou na tarde de domingo (12) e foi causada por um defeito em um equipamento da rede elétrica, localizado na área rural do município. “Foram realizadas manobras operativas e às 23h06 de domingo (12), o fornecimento foi normalizado na cidade”, detalha a nota.

“A Cemig esclarece ainda que não está prevista nenhuma interrupção programada no fornecimento de energia na região, em decorrência desses problemas”, diz o trecho final do documento.