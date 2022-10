Cemig é cobrada pela Prefeitura de Caratinga por falta de repasse de impostos

Dívidas estão relacionadas ao período de 20 anos de IPTU, além de multa relacionada ao ISSQN e ultrapassam R$ 3 milhões

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga está com ações de cobranças judiciais e extrajudiciais impetradas contra a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), que se referem ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e multa relacionada ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), cujo repasse não teria sido feito pela companhia.

Conforme informações obtidas junto ao executivo, se tratando do IPTU, os débitos de áreas que a Companhia possui no município são referentes ao período de 2002 a 2022 e totalizam R$ 2.001.989,47. Um imóvel, situado à Avenida Presidente Tancredo Neves, que conforme processo judicial, foi informado pela Cemig ser utilizado para assentamento de uma linha de transmissão proveniente de subestação localizada no município de Ipatinga com destino à subestação Caratinga e os localizados na Travessa Taguatinga, Bairro Zacarias, utilizados para assentamento da subestação Caratinga.

Já a multa, de acordo com a Prefeitura, se deu por descumprimento à legislação municipal no que se refere às obrigações acessórias. “A concessionária reteve o ISSQN e não repassou os valores ao município”, informou.

Referente a esta cobrança o valor total é de R$ 1.236.798,40, conforme informações da Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda. Conforme informado, o município tem tomado todas as medidas administrativas, judiciais e extrajudiciais para o recebimento dos valores devidos pela concessionária.

A reportagem entrou em contato com a Cemig, que informou apenas que discute o débito judicialmente e o processo encontra-se com tramitação suspensa pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.