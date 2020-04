Cemig coloca à venda imóveis em regiões de Minas Gerais

DA REDAÇÃO – A Cemig coloca à venda, por meio de pregão eletrônico, 28 imóveis, sendo que um dos principais está localizado no centro de Governador Valadares. Ainda há imóveis em Belo Horizonte e diversas regiões do estado, com valores iniciais variando entre R$145,8 mil e R$14,2 milhões. No Leste, as cidades de Ipanema e Minas Novas também terão imóveis licitados.

No Triângulo, também serão oferecidos prédios em Tupaciguara e Planura.

No Norte de Minas, além de Salinas, serão licitados imóveis em Montes Claros, São Francisco e Pedras de Maria da Cruz.

No Sul de Minas, estão sendo ofertados imóveis em Andrelândia, Bom Jardim de Minas, Nepomuceno, Itajubá, Machado e mais quatro em Itutinga.

No Oeste, também há ofertas em Divinópolis e Pará de Minas, além de Formiga.

O pregão acontecerá na plataforma do Portal de Compras da Cemig, e os interessados deverão enviar as propostas até 15 minutos antes do início da sessão, marcada para o próximo dia 27 de abril às 14h30.

Licitação

A seleção se dará a partir da modalidade de maior oferta de preço, e as propostas classificadas durante o pregão serão selecionadas para a etapa de lances. Podem participar das licitações pessoas físicas e jurídicas, e os interessados devem se cadastrar junto à Cemig até três dias antes da data de realização do pregão.

Para obter mais informações do imóvel de seu interesse e sobre o processo de venda, entre em contato nos seguintes meios de comunicação: (31) 99885-9311 e e-mail vendadeimoveis@cemig.com.br.