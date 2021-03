Cemig apura causa de apagão em Caratinga e outras 41 cidades

Pane foi registrada no transformador da subestação de Ipatinga; equipamento está passando por análises e inspeções

CARATINGA- A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que um problema no transformador da Subestação Ipatinga 1, no Vale do Aço, causou a falta de energia iniciada às 18h28 de domingo (21), em 42 cidades da região Leste do estado, entre elas Ipatinga (parcial), Caratinga, Ipanema, Carangola, Santana do Paraiso e Divino.

De acordo com a Cemig, rapidamente as equipes atuaram para o restabelecimento da energia na região. “Às 19h58 todos os clientes afetados já estavam com a energia normalizada”.

O equipamento está passando por análises e inspeções para entender o que causou o problema.

Internauta flagra momento de apagão em Caratinga