Cemig afirma que secadores de café estão sobrecarregando a rede elétrica na região

CARATINGA- Queixas de constantes quedas de energia elétrica na região de Caratinga, nos últimos dias. Os picos de energia, além de provocar transtornos nas residências, ainda estão danificando aparelhos e equipamentos.

De acordo com a Cemig, a situação é provocada pelo período de secagem do café na região. “Os produtores utilizam secadores em momentos diferentes ao longo do dia. Com isso o desequilíbrio na rede interfere alternadamente em cada localidade”.

A Cemig ainda disse em nota a reportagem que está elaborando um plano para reduzir esses impactos de forma sistêmica, já que é um problema que atinge os diferentes municípios atendidos por esse circuito, nesta época do ano.