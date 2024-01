CELULARES FURTADOS

Na madrugada do último domingo (21), por volta das 2h da madrugada, um apartamento no centro de Caratinga foi invadido por um ladrão.

O ladrão escalou o 4º andar e entrou no apartamento com um casal e um bebê dormindo, que não acordaram durante o furto e ninguem se machucou. Foram furtados 2 celulares e as vítimas pedem ajuda caso tenham qualquer informação sobre seus aparelhos, que entrem em contato com a Polícia Militar através do 190.

São 2 telefones da Marca Xiaomi:

1 Xiaomi Poco X4 5G Preto

1 Xiaomi Redmi Note 11S cor grafite (estava com capa marrom)