Célia Rezende irá disputar a São Silvestre

Atleta ainda faz balanço das corridas que disputou esse ano

CARATINGA – Depois de participar de várias corridas ao longo de 2021, Célia Rezende vai terminar o ano com chave de ouro, pois vai correr a São Silvestre, a mais tradicional prova de rua do Brasil, que acontece em São Paulo (SP) no dia 31 de dezembro. Célia é representante da equipe Boachá e uma das beneficiadas pelo programa Bolsa Atleta da prefeitura de Caratinga. Ela está confiante para essa prova, afinal nos últimos meses esteve em corridas em Minas Gerais e em outros estados e sempre alcançou bons resultados.

“É notório que ainda estamos passando por momentos críticos devido a pandemia, as competições estão voltando seguindo todos os protocolos de segurança e quando o evento é de grande porte, o cartão de vacina é exigido ao competidor. Retornar as competições nos traz uma felicidade imensurável, rever amigos, conquistar novas amizades e acima de tudo celebrar a vida através de um esporte que a cada dia vem conquistando mais adeptos”, avalia a atleta.

Segundo ela, participar de qualquer corrida é uma mistura de sentimentos, cada competição é única, cada medalha possui uma linda história de superação, “pois sempre estamos desafiando nossos limites, e perceber o quanto somos fortes é que nos faz apaixonar a cada dia por esse esporte”.

Relatório de corridas no ano de 2021

Em 2021, Célia Rezende participou de várias corridas, onde obteve os seguintes resultados:

-Corrida Power Pace / Lagoa do Piau – 3º lugar geral

-Corrida El Shaday / Caratinga – 3º lugar geral

-Corrida Afonso Cláudio (ES) – 4º lugar categoria

-Corrida da Engenharia/ Ipatinga – 2º lugar categoria

-Corrida da Órbita / Governador Valadares – 1º lugar categoria

-Corrida de Rua Aniversário de Ipanema – 3º lugar geral

-Corrida Ideally/ Guarapari (ES) – 1º lugar categoria

-Corrida Meia-Maratona das Praias/ Anchieta (ES) – 3º lugar categoria

-Corrida de Vermelho Novo – 4º lugar categoria

-Corrida Viva o Desafio/ Ipatinga – 5º lugar categoria

-22ª Volta Internacional da Pampulha