Célia Bitencourt fala de sua paixão pela corrida de rua e apresenta resultados obtidos em 2019

CARATINGA – A corrida está em Célia de Fátima Gomes de Rezende Bitencourt desde a mais tenra idade, porém somente nos últimos anos ela se tornou mais frequente no seu dia a dia. “A corrida é uma paixão que eu tenho desde criança, quando as competições aconteciam entre escolas e municípios, representava o nome da minha cidade com muita garra e determinação. Naquele tempo não existia tecnologias, acompanhamento técnico entre outros, era com a cara e a coragem que saímos de um município vizinho com chegada em Caratinga”, recorda.

Casada, mãe de duas crianças, Célia Bitencourt com o tempo se afastou das corridas devido a profissão de professora e a dedicação à família. “Anos mais tarde percebi que estava faltando algo para aliviar a correria do dia a dia, me reencontrei na corrida de rua, é difícil de explicar, mas a corrida é um esporte que te traz muita liberdade, não te cobra muito tempo, pode ser praticada em grupo ou sozinho, te traz tantos benefícios e o mais importante, está virando uma febre, muitos estão se beneficiando através deste esporte que a cada dia vêm conquistando mais adeptos”, explica.

APOIOS

A atleta é integrante da equipe Boachá. “Agradeço ao patrocinador oficial do esporte, o empresário José Mango (Produtos Boachá) que vêm dando grande apoio aos atletas da região, integrantes das cidades de Ipatinga, Timóteo, Coronel Fabriciano, Ipaba e Caratinga, que sempre se destacam por onde passam”, comentou Célia Bitencourt.

Célia ressalta a importância de ter uma equipe. “O apoio que recebemos um dos outros, incentivo, a vibração tudo isso é contagiante e nos move para a linha de chegada”, disse, não se esquecendo de dizer que o esposo Ricardo Bastos Bitencourt a acompanha em todas as provas.

Ainda sobre ajuda ao esporte, ela informa que este ano conquistou, através de um processo seletivo, o apoio do Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga. “Um incentivo enorme ao esporte que permite com que os atletas participem de provas em outros estados levando o nome de nossa Caratinga”, frisa, salientando o apoio do empresário Everaldo, popularmente conhecido como ‘Everaldo da Farmácia’ da Rede Farma de Piedade de Caratinga.

Célia especifica que esses apoios permitem com que participe de mais competições, “uma vez que as inscrições têm um custo alto, ainda transporte e hospedagem quando se trata de competições em outros estados”.

CORRIDAS FAMOSAS

Neste ano, Célia será estreante de três corridas famosas. “Corrida da Garoto, que está em sua 30ª edição em Vila Velha (ES); Volta da Pampulha, em Belo Horizonte; e a tão sonhada São Silvestre na cidade de São Paulo, entre muitas outras da nossa região que já estão em meu calendário”, lista a atleta.

Para finalizar, Célia agradece ao principal apoio recebido, que vem do esposo Ricardo e dos filhos Gabriel Rezende, 12 anos e Isadora Rezende, 5, “que já amam o esporte, conquistando premiações em algumas cidades”.

RESULTADOS

Célia está neste esporte há dois anos, somente neste em 2019 ela já participou de várias corridas e em todas obteve ótimos resultados.

– Corrida de Rua em Comemoração aos 14 anos do CONSEP de Ipaba.

Data de realização: 17 /02 /2019

Classificação final no evento: 3ª lugar na categoria e 18º lugar geral

– 1ª Corrida da Engenharia e da Arquitetura – Ipatinga

Data de realização: 24/03/2019

Classificação final no evento: 11º lugar geral e 3º lugar na categoria

– Circuito Unimed Vale do Aço Corrida de Rua Etapa de Timóteo

Data de realização: 06/04/2019

Classificação final no evento: 3º lugar na categoria/ 10º lugar geral

– Corrida de Venda Nova do Imigrante (ES)

Data de realização: 12/05/2019

Classificação final no evento: 2º lugar geral nos 5 km

– III Corrida do Café – Manhuaçu

Data de realização: 19/05/2019

Classificação final no evento: 1º lugar na categoria nos 7 km

– Desafio Boachá – Raul Soares

Data de realização: 25/05/2019

Classificação final no evento: 3º lugar geral nos 5.5 km

– 10 ª Meia Maratona Internacional de Belo Horizonte

Data de realização: 02/06/2019

Classificação final no evento: 11º lugar geral e 1º lugar na categoria nos 5km

– III Corrida de São João do Oriente

Data de realização: 22/06/2019

Classificação final no evento: 3º lugar geral nos 9 km

– I Corrida e Caminhada Pelo Autismo – Ipatinga

Data de realização: 30/06/2019

Classificação final no evento: 6º lugar geral e 1º na categoria nos 5km

– Runner para Elas – Governador Valadares

Data de realização: 07/07/2019

Classificação final no evento: 17º lugar geral e 5º na categoria nos 7km