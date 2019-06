CEIM Nossa Senhora do Carmo

CARATINGA- A Creche Nossa Senhora do Carmo foi fundada em 16 de julho de 1992 devido às reinvindicações da comunidade do Bairro Esplanada e considerando o número de habitantes, o nível socioeconômico deles e a necessidade das famílias trabalhadoras que não tinham onde deixar seus filhos.

Situada na Praça Frei Arcanjo Ruzzi, 01, Bairro Esplanada, inicialmente funcionava em prédio com uma infraestrutura precária cedida pela Paróquia Nossa Senhora do Carmo; com a ajuda de empresários e dos familiares a instituição recebeu reformas para atender aos padrões exigidos por lei.

A Creche “Nossa Senhora do Carmo” foi municipalizada no dia 19 de maio de 2010. A partir da Lei nº 3.193/2010 passou a denominar-se Centro de Educação Infantil Municipal “Nossa Senhora do Carmo”, ficando sob a responsabilidade da Prefeitura de Caratinga assumir a direção.

O Centro de Educação Infantil Municipal Nossa Senhora do Carmo inicialmente tinha como objetivo a assistência às famílias de baixa renda, como ponto de acolhimento às crianças no que se referia ao cuidar. Hoje, com o novo cenário da Educação Infantil no Brasil a instituição apresenta objetivo que transcende o cuidar, estabelecendo uma relação próxima com o educar para possibilitar o desenvolvimento integral da criança nos aspectos cognitivos, físico, motor e psicológico.

Atualmente o CEIM atende a uma clientela de 97 alunos de nove meses a quatro anos. Para que o trabalho seja realizado dentro dos critérios estabelecidos por lei o corpo de funcionários é composto por: uma secretária Administrativa e Pedagógica (a mesma pessoa realiza as duas funções), seis monitores efetivos, nove monitores auxiliares e seis auxiliares de serviços gerais. O Centro de Educação Infantil funciona das 7h às 17h.