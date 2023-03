CeasaMinas inicia revitalização de sistema elétrico da unidade Caratinga

CARATINGA – A CeasaMinas começou nesta quinta-feira (2), a recuperação de toda parte elétrica de todo o entreposto de Caratinga. A primeira etapa do serviço deve durar cerca de 15 dias. A obra, indiretamente, vai permitir que os consumidores tenham acesso a produtos de melhor qualidade, já que as câmaras frias vão funcionar sem risco de queda de energia. Essas câmaras são locais refrigerados usados na conservação de produtos como maçã e morango no atacado.

Para Eduardo dos Santos, proprietário da loja hortifruti São José, a obra vai permitir que as uvas, maçãs, mangas e outras frutas vendidas no local fiquem adequadas para o consumo por mais tempo. “A rede elétrica é da fundação da CeasaMinas, em 1978. Ela não dá conta mais. Eu não cheguei a perder produto na câmara fria, mas é ruim quando a luz cai”, disse ele.

Cronograma da obra

A primeira etapa do serviço será a substituição do quadro de distribuição de energia. “É onde distribui a energia para todas as lojas. Vamos colocar um quadro novo, moderno mesmo. Vai ter como tirar a energia para cada loja ou setor aqui da unidade. Tem vários disjuntores, cada um separadinho. Todas as lojas que for montar câmara fria não vai ter perigo de acidente. Vai trazer segurança para a unidade”, afirma o gerente da unidade, Joaquim Nunes.

A segunda etapa da obra ainda não tem data definida para começar. Serão feitas melhorias na iluminação do Mercado Livre do Produtor (MLP), como, por exemplo, a troca dos disjuntores do pavilhão.