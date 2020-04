Ceasa registra aumento da comercialização

Foi registrado aumento de 20% na procura de produtos

CARATINGA– Após alguns dias com a comercialização afetada pela pandemia de coronavírus, o entreposto de Caratinga da CeasaMinas voltou a registrar movimento e bons resultados de mercado.

De acordo com o gerente Alexandre Vagner Barbosa, foi registrado aumento de 20% na procura de compradores pelos produtos. “Tivemos uma média de 220 compradores na quinta-feira passada, hoje (ontem) já tivemos em torno de 260. A oferta dos produtos girou basicamente normal para uma quinta-feira, mas aumentou um pouco, creio que uns 15%. Tivemos bastante produtores e produtos em relação a quinta-feira passada. O mercado foi muito bom pela nossa expectativa”.

Alexandre acredita que a melhora se deu após a retomada das atividades comerciais, ainda que em horário reduzido. “Observamos que o comércio de Caratinga e de alguns municípios que compram aqui começou a reabrir. Algumas lojas estão em funcionamento; restaurantes que não estavam abrindo, abriram para fazer o delivery; outros que já estavam fazendo a entrega, tiveram aumento da procura. Esse pessoal que não estava vindo comprar veio hoje (ontem), o que fez a demanda aumentar também”.

O gerente da Ceasa ainda descreve as melhorias para o varejo. “Temos conversado com alguns compradores que relataram que semana passada foi muito ruim a venda no varejo, mas essa semana já foi melhor, de domingo para cá; já compraram um pouco mais para abastecer as bancas também. E os produtores que têm muito contato direto com os compradores, como eles já sentiram que ia ter uma demanda melhor também trouxeram um pouco mais de produtos”.

Os produtos que tiveram maior oferta ontem foram o maracujá e o tomate. “O maracujá caiu de preço, foi cotado hoje a R$ 20/R$ 25, porque os lojistas trouxeram uma quantidade maior e ofertaram mais. O tomate extra foi cotado hoje média de R$ 40 com picos de R$ 50, sendo que na quinta-feira passada ele foi cotado até R$ 70”.

PREVENÇÃO

A CeasaMinas restringiu o funcionamento e o acesso do público ao entreposto de Caratinga, a fim de aumentar a prevenção contra o coronavírus (Covid-19), além de garantir o abastecimento alimentar. Todas as atividades estão sendo readequadas visando reduzir o fluxo de comerciantes, produtores rurais e carregadores.

O secretário de Agricultura Alcides Leite de Mattos e o diretor de Agronegócio José Corintho visitaram a Ceasa na manhã de ontem. De acordo com Alexandre, ficou acertada uma limpeza do local, como mais uma medida de prevenção. “Vimos a necessidade de fazer uma desinfecção do ambiente. Ficou acertado que a prefeitura, juntamente com a Copasa irão fornecer um caminhão pipa, pós-mercado, após varrição e recolhimento de lixo, para fazer a lavagem. A Associação Comercial dos Lojistas irá fornecer o cloro, vamos fazer uma solução clorada para desinfetar o local onde os produtores e os lojistas expõem seus produtos. É de grande valia, pois aqui um local que circulam produtores e compradores de várias regiões, quanto melhor manter o ambiente limpo é melhor para todos”.