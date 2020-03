Ceasa funciona normalmente

CARATINGA- O entreposto da Central de Abastecimento de Caratinga (Ceasa) está funcionando normalmente. A informação é do gerente da unidade, Alexandre Vagner Barbosa Almeida. “Estamos orientando às pessoas que frequentam a Ceasa, produtores e lojistas, que tomem as precauções quanto à higiene pessoal e demais orientações emanadas pelos órgãos de saúde”, frisou.

Em seu portal, a CeasaMinas esclareceu que não há quaisquer interrupções no abastecimento de produtos em seus entrepostos, em razão do Coronavírus (Covid-19). Assim sendo, a empresa reforça que estão mantidas todas as atividades necessárias à comercialização em suas seis unidades (Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Governador Valadares, Caratinga e Barbacena).

A CeasaMinas informa ainda que está atuando, juntamente com os representantes dos comerciantes, produtores rurais e de demais trabalhadores, para reduzir os riscos de contágio pela doença, através da divulgação das recomendações dos órgãos oficiais de saúde pública na esfera federal, estadual e municipal.

A fim de sensibilizar o público em geral que frequenta a CeasaMinas, teve início também a divulgação de conteúdos educativos nas dependências da empresa, na internet e no aplicativo WhatsApp.