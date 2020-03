Ceasa Caratinga restringe funcionamento

CARATINGA- A CeasaMinas restringiu o funcionamento e o acesso do público ao entreposto de Caratinga, a fim de aumentar a prevenção contra o coronavírus (Covid-19), além de garantir o abastecimento alimentar. Todas as atividades estão sendo readequadas visando reduzir o fluxo de comerciantes, produtores rurais e carregadores.

Somente poderão funcionar na unidade de Caratinga, de forma aberta, as empresas concessionárias diretamente ligadas aos seguintes ramos: hortifrutigranjeiros, abastecimento alimentar de pessoas e animais, bebidas, higiene e limpeza, farmácias/drogarias, fornecimento de insumos para produção agrícola, embalagens para produtos alimentícios, postos de combustíveis e agências bancárias para atendimento exclusivamente interno.

Mercado Livre do Produtor (MLP)

No Mercado Livre do Produtor (MLP), está suspensa a comercialização de todas as mercadorias que não sejam produtos hortifrutigranjeiros.

Acesso de pessoas

Excepcionalmente, devido ao decreto de calamidade pública, está proibida a entrada de menores de 14 anos e maiores de 60.

Somente terão acesso à unidade de Caratinga os produtores rurais, lojistas, funcionários de lojas e do Banco Sicoob, carregadores e compradores de hortifrutigranjeiros e os empregados públicos da CeasaMinas.

Acesso de veículos

O documento determina também mudanças no acesso e permanência de veículos, com o objetivo de garantir mais fluidez na logística do mercado atacadista. É proibido a permanência e/ou estacionamento de veículos leves e/ou não utilitários, que não estejam prestando serviços diretos de carga/descarga para produtores/lojistas/compradores.

Carga de mercadorias

Com a finalidade de reduzir ao máximo o fluxo de pessoas na Ceasa de Caratinga a carga de mercadorias passa a ocorrer nos seguintes horários: de 12h à 18h (quarta-feira), a partir das 4h (quinta-feira), de 6h às 12h (domingo), e partir das 4h (segunda-feira). No sábado, o entreposto ficará fechado. Assim que a carga estiver concluída, os veículos terão a saída liberada.

A Ceasa Caratinga solicita ainda que todos os comerciantes/compradores deem preferência em realizar sua comercialização por telefone, para que permaneçam no local o menor tempo possível.