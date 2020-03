CDL, Sindicomércio e ACIC comunicam funcionamento do comércio

Porém, horário deve ser de 13h às 18h e com restrições

CARATINGA– As entidades empresariais Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sindicomércio Caratinga e Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC) emitiram comunicado ontem, para que o comércio geral, assim como o lojista do município, está autorizado a funcionar, devendo ser observado o horário reduzido de 13h às 18h.

As entidades seguiram o previsto no parágrafo 1º, do artigo 4º, do Decreto Municipal nº 052, de 20 de março de 2020, bem como as medidas previstas no artigo 3º, inciso V, da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 08, de 19 de março, quanto ao estabelecimento de horários ou setores exclusivos para atendimento aos clientes idosos ou que estejam nos grupos de risco.

Não se aplica a restrição do horário reduzido aos seguintes estabelecimentos comerciais, podendo, portanto, funcionar como antes do Decreto: farmácias e drogarias; hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, padarias, quitandas, centros de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, de água mineral e de alimentos para animais; distribuidoras de gás; distribuidoras e postos de combustíveis; oficinas mecânicas e borracharias; restaurantes em pontos ou postos de paradas nas rodovias; agências bancárias e similares; a cadeia industrial de alimentos; e atividades agrossilvipastoris e agroindustriais

Os estabelecimentos bancários, cooperativas de crédito, lotéricas e Correios, funcionarão por tempo indeterminado, com horário estabelecido por si próprios e, desde que sigam os limites previstos na referida norma. Bares, restaurantes e lanchonetes não podem funcionar, contudo poderão realizar transações comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares, assim como para retirada em balcão, vedado o fornecimento para consumo no próprio estabelecimento, sem restrição de horários.

Os estabelecimentos que forem abertos, deverão adotar sistemas de escalas, revezamento de turnos ou alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contato e aglomeração de trabalhadores, se for o caso; assim como implementar medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, disponibilizando material de higiene e orientando seus empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade de adotar cuidados pessoais, sobretudo na lavagem das mãos com a utilização de produtos assépticos durante o trabalho observando a etiqueta respiratória; e manter a limpeza dos locais e dos instrumentos de trabalho.

Além disso, foi proibido o deslocamento de lojistas da cidade e da região (que embarquem em Caratinga) para compras na cidade de São Paulo ou qualquer outra cidade, sendo que quaisquer viajantes oriundos dos locais citados deverão, tão logo chegue ao município, comunicar tal fato por contato telefônico à unidade de saúde mais próxima e se auto isolar pelo prazo de 14 dias. “Ressaltamos nossa preocupação com a segurança das pessoas e estamos certos de que, com as devidas precauções com a higiene e demais orientações das autoridades sanitárias para evitar a contaminação, podemos deixar nossos locais de trabalho seguros para clientes e colaboradores”, ressaltou em comunicado.