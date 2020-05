CDL divulga horário especial do Dia das Mães

CARATINGA- A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caratinga divulgou horário especial de funcionamento do comércio para o Dia das Mães. Na sexta-feira, as lojas abrem às 9h e fecham às 20h. Já no sábado (9), o horário de funcionamento será de 9h às 16h.

Na hora de ir às compras, é importante lembrar que não somente os funcionários, mas os clientes, devem estar utilizando máscaras de proteção.

PESQUISA

As incertezas e inseguranças causadas pela pandemia da covid-19 deverão afetar o comércio nas comemorações do Dia das Mães deste ano. Levantamento feito em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) revela que 68% dos brasileiros pretendem presentear nesta data. O número é o menor dos últimos três anos, 2017 (73%), 2018 (74%) e 2019 (78%), reflexo da crise econômica causada pela pandemia da covid-19 e da queda da renda familiar.

Os que não devem presentear na data apontam principalmente o fato da mãe já ser falecida (62%), mas também o fato de não terem dinheiro (16%) e estarem desempregados (9%). Considerando apenas aqueles que vão deixar de presentear por estarem sem dinheiro, desempregados ou não poderem encontrar a mãe, 77% apontam a Covid-19 como principal motivadora.

A pesquisa aponta ainda que o consumidor brasileiro está cauteloso na hora de ir às compras. O percentual daqueles que esperam gastar mais ou a mesma quantia do último ano passou de 67% na pesquisa de 2019 para 40% em 2020, uma queda de 27 pontos percentuais.

Por outro lado, a fatia dos que pretendem gastar menos saltou de 24% para 45%. Os motivos mais citados para a redução dos gastos referem-se ao orçamento apertado (49%), às incertezas com relação ao cenário econômico (38%) e por motivos de economia de recursos (36%). O impacto da crise gerada pelo novo coronavírus impactou a decisão de 88% dos entrevistados como fator de retração de gastos.

A pesquisa também detectou os fatores que mais influenciam na escolha do local de compra dos presentes: 48% vão optar por locais que ofereçam os melhores preços, 37% por locais que ofereçam boas promoções/descontos, 36% por lugares que tenham produtos de qualidade e 27% darão preferência a lojas que ofereçam frete grátis. 18% mencionaram a disponibilidade da loja que esteja funcionando / aberta devido ao Coronavírus.

Entre os entrevistados, 78% declararam intenção de presentear a própria mãe, 20% as esposas, 18% as sogras e 10% as irmãs. 62% acreditam que sua mãe espera ganhar presente(s) este ano.

A pesquisa revela que 42% deve comprar um único presente para o Dia das Mães, comportamento não alterado em relação ao ano passado. Entretanto, 31% dos entrevistados pretendem comprar dois presentes e 12%, três presentes. De modo geral, a média declarada é de 1,6 presentes.

O gasto médio pretendido com todos os presentes em 2020 é de R$ 188, o que pode garantir a injeção de até R$ 20,2 bilhões na economia.