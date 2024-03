CBH Caratinga celebra Dia Mundial da Água com mais de R$ 2 milhões já investidos em ações ambientais

A expectativa é que mais de R$ 9 milhões sejam investidos em projetos de incremento da disponibilidade de água até 2025

CARATINGA – No dia 22 de março, data em que é comemorado o Dia Mundial da Água, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga (CBH Caratinga) lembra a relevância desse recurso natural tão valioso e reforça o seu compromisso em preservá-lo e recuperá-lo. E para melhorar a disponibilidade e a qualidade das águas dos rios da bacia, o CBH Caratinga já destinou investimentos expressivos para ações ambientais em todo o território. Só nos últimos três anos, foram aplicados mais de R$ 2 milhões em ações de saneamento básico e recuperação de nascentes.

Com mais de duas décadas de fundação, o CBH Caratinga ganhou papel estratégico na articulação voltada à preservação e recuperação do Rio Caratinga ao longo dos seus 222 quilômetros de extensão. “Temos muito a comemorar no Dia Mundial da Água, pois temos trabalhado incansavelmente para enfrentar questões relacionadas ao meio ambiente, focando na melhoria da qualidade e quantidade do recurso hídrico. Ao longo dos anos, como comitê, temos alcançado várias melhorias e conquistas dentro deste processo. Contudo, também enfrentamos muitos desafios, que vão desde a aceitação das pessoas até a dificuldade que encontram em se comprometer com a causa ambiental, preocupando-se com a manutenção da qualidade e quantidade de nossas águas”, ressaltou Talles Castilho, presidente do CBH Caratinga.

Para a vice-presidente do CBH Caratinga, Nádia Rocha, o Dia Mundial da Água consolida o trabalho do comitê em prol deste bem tão precioso. “Sou uma mulher de várias paixões: pela família, pela política, pela proteção dos mais pobres e pela terra. Sou apaixonada pela agricultura familiar e pelas águas. Sem dúvida, a água é essencial em tudo. No Dia Mundial da Água, devemos ter a perspectiva de que nossa água é compartilhada por todos e precisa ser defendida por todos. Esta é a nossa luta”, ressaltou.

Saneamento Básico: Investimentos para um futuro mais sustentável

Os investimentos feitos pelo CBH Caratinga na bacia são norteados a partir do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH), instrumento elaborado em 2010 e revisado em 2023, que compreende um verdadeiro diagnóstico ambiental da região. O plano aponta que o saneamento básico é um dos principais gargalos da região no que diz respeito à recuperação da água.

De acordo com o PIRH Doce, 48,8% dos municípios na bacia do Rio Caratinga coletam esgoto, mas não tratam, lançando todo o efluente nos cursos d’água. Já 19,7% das cidades não coletam e nem tratam o esgoto. Apenas 22,1% dos municípios coletam e direcionam seus efluentes para as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE).

Para minimizar e reverter a situação, o comitê já investiu R$ 450 mil, oriundos de recursos da cobrança pelo uso da água, em ações voltadas à melhoria do Saneamento Básico e Abastecimento de Água nos municípios pertencentes à bacia, por meio da iniciativa Protratar Projetos.

Iniciativa Rio Vivo irá investir mais de R$ 9 milhões na bacia

O CBH Caratinga também investe na execução de ações nos mananciais de abastecimento para minimizar os impactos causados pela degradação do solo e desmatamento. Destaque para a iniciativa Rio Vivo, que reúne ações de controle de atividades geradoras de sedimentos, recomposição de APPs e nascentes e de expansão do saneamento rural.

Até o momento, mais de 170 nascentes foram cercadas nos municípios de Caratinga, Engenheiro Caldas, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas e Ubaporanga. Cerca de R$ 2 milhões já foram aportados para a execução das ações no território. Até o final de 2025, a expectativa é desembolsar mais de R$ 9 milhões.

A maior parte das nascentes estão localizadas na zona rural, na qual 20% da população da bacia do Rio Doce reside. É o caso da Izabel Corrêa, produtora rural do município de Santa Rita de Minas, que já colhe os frutos da iniciativa em sua propriedade. “Proteger as nascentes torna-se indispensável na missão de preservar o meio ambiente. Depois que a minha nascente foi cercada, várias outras também foram recuperadas pelo Rio Vivo. Isso mudou o cenário da vegetação aqui na região. Antigamente, as pessoas não se importavam com o meio ambiente, pois jogavam esgoto e lixo nos rios sem se preocupar com o futuro. Hoje, a gente percebe que se não cuidarmos das nossas nascentes será difícil ter água no futuro”, ressalta.