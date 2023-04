Cavalos soltos nas vias

Dentro da cidade, providências devem ser tomadas pela prefeitura; na rodovia, responsabilidade passa a ser de concessionária

CARATINGA- Constantemente, cavalos estão soltos pelas ruas, provocando o risco de acidentes. Esta semana, o DIÁRIO realizou uma transmissão ao vivo mostrando os transtornos ocasionados pelos animais em meio ao trânsito da Avenida Dário Grossi.

Agora, com a concessão da rodovia BR-116, a responsabilidade de recolhimentos e demais providências relacionadas a esses animais foi dividida entre Prefeitura e a EcoRioMinas, empresa vencedora do certame.

Dentro da cidade, os animais são recolhidos pela Prefeitura de Caratinga, que adquiriu carreta reboque, auxiliando no encaminhamento para o curral municipal que fica no Parque de Exposições. Na BR-116, essa tarefa passou a ser da EcoRioMinas.

Em nota ao DIÁRIO, a EcoRioMinas destacou que possui parceria com clínicas veterinárias para que, em caso de acidentes na rodovia, o veterinário possa atender e examinar os animais e após avaliação, seguir com a decisão mais acertada. A concessionária não detalhou para onde encaminha os animais saudáveis.

“Nos casos onde a eutanásia se faz necessária, os animais são sepultados na nossa faixa de domínio – base física onde se assenta uma rodovia, como faixas de rolamento, canteiros, obras de arte, acostamentos, sinalização, entre outros, com limites definidos conforme projeto executivo da concessão-, desde que seja fora de Área de Preservação Permanente – área protegida, com a função ambiental de preservação dos recursos hídricos, paisagens, estabilidade geológica, biodiversidade, proteção do solo e assegurar o bem-estar local-, e longe de centros urbanos”, destaca a empresa.

A concessionária disse que está realizando ainda um trabalho na região de Caratinga e entorno, de conscientização com os proprietários de animais de grande porte. “Na campanha são entregues panfletos informando que os animais não podem ficar soltos, pois podem ocasionar acidentes graves”, enfatiza.

É recomendado que em caso de presença de animal solto na rodovia, que se faça contato com a concessionária, por meio do telefone 0800 116 0493. Assim, a equipe de inspeção de tráfego vai ao local para que sejam tomadas as devidas providências. O mesmo vale para casos de acidentes.