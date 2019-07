Cavalgada do Bem destina R$ 15.446 para o HNSA

CARATINGA- Os organizadores da “Cavalgada do Bem” entregaram na manhã de ontem, o valor arrecadado durante o evento realizado no dia 22 de junho. Foram arrecadados R$ 15.446,00. A doação irá quitar a primeira parcela da obra de adaptação do centro cirúrgico da maternidade.

Júnior Nascimento, locutor de cavalgada, um dos organizadores do evento, explica que a primeira edição, realizada em 2018 se uniu à causa da menina Anna Júlia, que precisava realizar um tratamento na Tailândia. “No ano passado, nós, amigos do cavalo, povo do sertanejo, reunimos para ajudar na causa da menina Anna Júlia. Esse ano, resolvemos ajudar o nosso Hospital que é hoje nossa causa maior dentro da cidade e temos à frente um grande parceiro das cavalgadas, amigo que está sempre conosco, que é o padre Moacir. Juntamos alguns empresários, vereadores, pessoas da roça doando os bezerros, para fazermos as rifas. E no dia 22 saímos do Bairro Santa Cruz, do Ronaldo Abacateiro, seguimos com destino ao Rancho do Alrimar, no Córrego dos Rosas, onde aconteceu o evento com dois grandes shows, bingos, rifas e leilões, alcançamos até mais que o esperado”.

De acordo com Júnior, a arrecadação surpreendeu e superou as expectativas. “Com as parcerias, arrecadamos R$ 19.000 ao todo, mas teve o custeio do evento, almoço, segurança, som, shows, a parte dos descartáveis e estamos entregando o valor de R$ 15.400. Ficamos surpreendido até mesmo pelo número de pessoas, esperávamos um número maior, mas aconteceu uma fatalidade no dia com um amigo nosso que era muito influente no meio do cavalo, devido às festividades também de comemoração do aniversário da cidade. Mas, pelo público presente estamos 100% satisfeitos com o valor arrecadado”.

Alrimar Moreira Medeiros também registra seus agradecimentos pelo sucesso da ação solidária. “Agradeço a todos os parceiros, que tiveram presentes e contribuíram, porque o sucesso da casa foi um com junto de todas as pessoas envolvidas. A expectativa foi atingida. Sabemos da responsabilidade que é estar à frente do hospital e essa contribuição já vai ser importante para o centro cirúrgico, já vai ajudar. O que vale é a satisfação de ver todas as pessoas em prol da comunidade, porque o hospital é a comunidade”.

OBRAS NA MATERNIDADE

O prédio da Maternidade Grimaldo Barros de Paula já passa por adaptações, visando a reabertura do hospital. No andar térreo funcionará o centro cirúrgico, no primeiro andar a enfermaria com oito salas, destas quatro já em reforma e no segundo andar, as UTIs neonatal.

Padre Moacir Ramos Nogueira frisa que muitas pessoas estão se mobilizando para realização das obras necessárias. “Tudo isso que está acontecendo enche o nosso coração de alegria. Nossa palavra nesse momento é de gratidão, primeiramente a Deus, porque Ele é a razão e a motivação de tudo que nós fazemos nesta vida. Também participei da segunda Cavalgada do Bem e nesse momento quero agradecer muito, a todos que estiveram empenhados nessa grande ação, na pessoa de Júnior Nascimento e nosso amigo Alrimar, que estiveram organizando esse evento”.

De acordo com o provedor do HNSA, o valor será de grande importância para as adaptações no centro cirúrgico. “É o local onde funcionava somente o centro obstétrico, hoje está sendo adaptado para ser o centro cirúrgico do hospital compartilhado para cirurgias de ortopedia, gerais e para os partos. Temos essa grande alegria de mostrar essa obra que está sendo realizada, a adaptação já está na fase final, serão salas grandes para cirurgias adaptadas com todos os recursos que precisamos. O hospital é uma causa nobre, está sendo nesse momento uma preocupação de hoje”.

A provedoria já projeta a transferência de alguns atendimentos que eram realizados no prédio do hospital, que serão realocados para o prédio da maternidade, com objetivo de promover economia e eficiência. “A tendência com o passar do tempo é a gente subir todas as atividades do hospital aqui para o prédio da maternidade, que é bonito, bem iluminado, arejado e tem uma visão maravilhosa. Nossa expectativa, assim que ocorrer a reabertura, é que algumas atividades que funcionavam no prédio antigo do hospital já venham para o prédio da maternidade. Já está certo que vamos reabrir o hospital com os 10 leitos de UTI adulto aqui no prédio da maternidade. Juntamente, estamos trazendo nesse momento todo o centro cirúrgico”.

Muitas pessoas estão curiosas para saber quando o hospital finalmente será reaberto. No entanto, essa resposta ainda depende da pactuação de recursos, como explica o padre. “Ainda estamos aguardando. Já definimos o recurso do governo federal, a participação dos municípios da microrregião e a resposta do Estado seria para a última sexta-feira, mas nos foi comunicado no final do dia que ainda teria ficado para essa semana. Ontem mesmo fiz contato com o secretário regional e o processo está em andamento, acredito que nessa semana temos essa resposta, para podermos definir a data da reabertura. A Rosário do Instituto Solidário já chega em Caratinga hoje para permanecer aqui para acompanhar de perto todas as atividades necessárias para a reabertura”.

Enquanto esta resposta não chega, algumas pessoas têm se mobilizado, como o grupo Amigos do Hospital, que tem mobilizado toda a população quanto à importância de contribuir com esta causa. “Em reuniões que tivemos, pedi ao pastor Elan que ficasse como coordenador e motivador. Isso tem sido muito importante, então agradeço a ele e todos os membros. Nós tínhamos apresentado a necessidade de uma reforma das enfermarias de internação, aqui no segundo piso da maternidade. As salas tinham sido colocadas aquelas fórmicas que estavam soltando, fica muito fácil para acumular bactérias. Elas serão retiradas, vai passar a massa corrida e uma pintura nova”.

Quatro das oito salas de internação já têm garantia de reforma, como destaca o provedor. “Já estamos conseguindo parceiros, primeiramente o grupo dos pastores, a Pastorear, abraçou a reforma de uma sala. Logo em seguida, dom Emanuel, sensibilizado também com a causa, abraçou em nome da diocese a reforma de mais uma sala; a Doctum também teve essa sensibilidade e já está reformando uma sala. E a ARN e a Fortguel, nosso amigo Adair entrou em contato conosco oferecendo a reforma de mais uma sala. O valor aproximado para reforma de cada sala é de R$ 5.000”.