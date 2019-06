Cavalgada Beneficente Magalhães e Amigos tem balanço positivo

Ao todo, R$ 5.882 em dinheiro e R$ 420 em alimentos foram doados ao Lar das Meninas e Amac

CARATINGA- O balanço final da 3ª Cavalgada Beneficente Magalhães e Amigos, realizada no dia 18 de maio, foi bastante positivo. As arrecadações destinadas a duas entidades de Caratinga resultaram em: R$ 3.880 em dinheiro e R$ 302 em alimentos para o Lar das Meninas, totalizando em R$ 4.182; e R$ 2.002 em dinheiro e R$ 118 em alimentos para a Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga (Amac), um total de R$ 2.120.

De acordo com o empresário Marinho Mendes de Magalhães, o resultado expressivo superou as expectativas da organização. “Sou rotariano, sempre acompanhando a situação das entidades. Graças a Deus, a cada ano mais adesão de empresários que colaboram, muitas pessoas anônimas, minha família, colaboradores que ajudaram a trabalhar na organização. E a cada ano vem aumentando a arrecadação. Agradeço primeiro a Deus, minha família e a tantas pessoas que gostam de ajudar”.

Irmã Andreia do Carmo, do Lar das Meninas, frisa a importância da contribuição para os trabalhos desenvolvidos na casa, que acolhe meninos de até 10 anos e meninas com idade entre 5 e 15 anos. “Representa uma amenização na situação em que nos encontrávamos. Temos funcionários que são liberais, possuem nível superior, conseguem emprego aqui e têm em outros lugares; mas aqueles que fazem os trabalhos mais simples, só trabalham aqui e ficamos apreensivos sem ter como pagá-los. E era o que estava acontecendo, com essa ajuda amenizou”.

Igor Bernhard, presidente da Amac, enfatiza que a doação da Cavalgada Beneficente Marinho e Amigos veio em boa hora, também para suprir o custo da folha de pagamento de funcionários. “Significa muita coisa boa, a Amac sobrevive de doações, falamos que Deus tem levantado pessoas para nos ajudar. Se tratando de doação em dinheiro, nos ajuda a pagar a folha salarial dos funcionários. Temos um número bom de funcionários que ajudam a cuidar das crianças, afinal é um serviço 24 horas. Com essa doação, vamos conseguir colocar parte dos salários em dia”.

Sobre a situação financeira da Amac, que nos últimos meses enfrentou uma grave crise, o presidente da instituição afirma que a situação melhorou, mas doações ainda são bem-vindas. A Prefeitura estava há quase oito meses atrasados conosco. Pagaram já uma parte, não pagaram tudo do que estavam devendo, ainda devem alguns meses. Mas, graças a Deus, com as doações que foram chegando, conseguimos colocar em dia a folha salarial. Nessa semana venceu o mês passado, que não pagamos ainda, inclusive essa doação vai ajudar a pagar, mas, creio que à medida que as doações vão chegando, vamos conseguir acertar tudo direitinho”.