Cavaleiro morre arrastado pela correnteza ao atravessar ponte de madeira

TOMBOS – Um cavaleiro morreu arrastado pela correnteza. O caso foi registrado no córrego das Bananeiras, zona rural de Tombos. O homem, 30 anos, estava montado em um cavalo quando tentou atravessar uma ponte, mas foi levado pela força das águas.

O Corpo de Bombeiros em Muriaé deslocou para atendimento de ocorrência envolvendo uma pessoa desaparecida no início da madrugada desta quinta-feira (8). Pelo que foi apurado, durante as fortes chuvas que atingiram a região durante a noite, um homem teria tentado atravessar uma ponte de madeira em estrada vicinal do município montado a cavalo. Momento em que era verificado grande volume de águas com transbordamento da ponte. Durante a tentativa a vítima e o animal foram arrastados pela forte correnteza e sumiram no terreno, tendo o fato sido presenciado por uma testemunha.

Ao amanhecer foi feito contato com o Corpo de Bombeiros e logo que as buscas foram iniciadas pelas equipes na área o corpo foi encontrado a aproximadamente 500 metros do local dos fatos. Sendo o local isolado e tomadas providências para os trabalhos periciais da Polícia Civil.

O animal envolvido no fato foi encontrado vivo nas proximidades.

