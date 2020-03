CAUSA INDETERMINADA

Jovem faleceu horas após dar entrada na UPA com quadro de infecção de ouvido

CARATINGA– A morte de uma jovem, 22 anos, ocorrida no último sábado (29) repercutiu no município. Liliane Soares, que residia no município de Ubaporanga, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com um quadro de infecção de ouvido. Horas depois, faleceu e não há detalhes sobre a evolução do quadro.

Circularam boatos infundados de que a jovem teria sido infectada pelo Coronavírus, uma família de vírus que causam infecções respiratórias. As informações ganharam força pelo fato de funcionários da UPA estarem utilizando luvas e máscaras durante os atendimentos naquela data. No entanto, trata-se de medida de precaução adotada pela equipe e preconizada pelo Ministério da Saúde e, conforme a prefeitura, nenhum caso suspeito ou confirmado da doença foi registrado até o momento em Caratinga.

Também foram levantadas suspeitas de meningite, uma vez que esta doença pode ser desencadeada após uma infecção no ouvido. No entanto, esta informação não foi confirmada por familiares e nem pela UPA.

A causa da morte, conforme a Secretaria de Saúde, foi apontada como indeterminada. No entanto, a Secretaria não soube informar se foi emitido laudo do Instituto Médico Legal (IML) ou atestado em declaração de óbito.