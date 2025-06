Católicos celebram o Corpus Christi em Manhuaçu

MANHUAÇU – Nesta quinta-feira (19) ainda bem cedo, as ruas de Manhuaçu começaram a ser coloridas com tapetes confeccionados com pó de serragem, areia, tintas para tingir, pó de café usado. Também se usa muito tampinhas de garrafas, cal para pintura, entre outros materiais simples, para confeccionar os costumeiramente chamados tapetes de Corpus Christi. O percurso com tapetes de serragem colorida, com símbolos de fé e criatividade popular. Tudo foi tomando forma nas mãos de adolescentes, jovens e adultos, para a tradição procissão com o Santíssimo pudesse passar. Tudo ficou perfeito para a celebração.

Em Manhuaçu, a participação da comunidade católica foi singular nas paróquias São Lourenço, Bom Pastor e São José, e nas paróquias de Nossa Senhora do Rosário (Vilanova) e de São Sebastião do Sacramento, para celebrar o Corpus Christi, que significa “Corpo de Cristo”. A data sempre é celebrada 60 dias após a Páscoa, tradicionalmente numa quinta-feira e, tem como objetivo homenagear o sacramento da Eucaristia, pois, segundo a fé católica, o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo.

Na Paróquia São Lourenço, os fiéis participaram da celebração da Santa Missa, que foi presidida pelo padre Carlos Altoé e concelebrada pelo padre Rafael Henrique Logo em seguida, a procissão saiu e percorreu pela Praça Central, além das Ruas Luiz Cerqueira, Juventino Nunes, Olímpio Vargas, Faustino Amâncio, Antônio Wellerson e retornando a Matriz de São Lourenço.

Em sua homilia, padre Rafael Henrique destacou que, ao celebrar a solenidade como Igreja, o Corpus Christi nos dá a vida, com a grandeza da riqueza misturada ao infinito. Deus com o seu povo e, a certeza do sacrifício eterno pela salvação. “O Senhor escolheu o Pão e o Vinho, com água para a matéria da Eucaristia. Cristo não quer estar presente em nossas vidas, somente em alguns momentos e, sim, a todo o momento. O Salvador escolheu uma Ceia para demonstrar o amor, a entrega a Cruz, alimentar do mesmo alimento. Comungamos e, nos tornando mais Igreja. Assim fortalecemos na Fé, com uma vida de entrega do seu amor”, disse o sacerdote.

Eduardo Satil / Rádio Caparaó | Fotos Carlos Sacramento | Portal dos Distritos