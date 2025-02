CATARSE VII

Operação prende ex-presidente da Câmara Municipal de Muriaé já condenado a mais de onze anos de reclusão

MURIAÉ – O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou na tarde desta terça-feira (18), a sétima fase da operação Catarse. A operação teve como objetivo o cumprimento de mandado de prisão contra Carlos Delfim, ex-presidente da Câmara Municipal de Muriaé, já condenado em 1º grau a uma pena privativa de liberdade de 11 anos e três meses de reclusão.

A ação foi deflagrada por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Regional da Zona da Mata, unidade de Visconde do Rio Branco, em conjunto com as Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e da Execução Penal de Muriaé e com a Polícia Civil de Minas Gerais.