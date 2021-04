Casu também é afetado pela baixa de medicamentos e sedativos

Hospital referência para tratamento da covid-19 afirma que nenhum paciente ficou sem assistência e que desenvolveu protocolos de substituição

CARATINGA- A Unidade de Saúde de Coronel Fabriciano confirmou ao DIÁRIO que o Hospital Casu de Caratinga está enfrentando dificuldades com a baixa de medicamentos para pacientes internados. A situação é observada em outros hospitais do País.

Durante coletiva na quinta-feira (8), o Governo de Minas destacou que mantém os esforços para abertura de leitos de UTI em todo o estado, mas, a maior dificuldade é em relação à falta de medicamentos, principalmente os sedativos. Há uma baixa no estoque, especialmente do chamado kit intubação. Segundo o governador, após enfrentar os problemas no fornecimento de oxigênio, a falta de sedativos passou a ser alarmante.

Semanalmente, os hospitais preenchem o relatório informando da situação (o que está em falta). A regional encaminha esses relatórios para o nível central. A Secretaria de Estado de Saúde faz os pedidos.

Conforme o relatório referente ao ciclo 1° a 5 de abril de 2021, o Hospital CASU está em situação vermelha para quatro itens no estoque e em situação amarela para dois itens. São medicamentos como bloqueadores neuromusculares, sedativos e anestésicos. Vermelho significa situação de alerta e amarelo situação média, não chega a ser preocupante, mas tem uma atenção, como frisou a URS Coronel Fabriciano.

Em resposta à reportagem, o Casu disse que, embora alguns insumos medicamentosos apareçam em falta, ou com estoque baixo no relatório, nenhum paciente do Casu – Hospital Irmã Denise ficou sem assistência. “Uma vez que tais medicamentos se encontram escassos, e até mesmo em falta em todo o território nacional, a equipe multidisciplinar do Casu desenvolveu protocolos de substituição, que permitem que os tratamentos sigam sendo realizados com insumos que estejam em estoque. É importante destacar que a situação de escassez de insumos farmacêuticos é recorrente em todo o país e que a equipe do Casu – Hospital Irmã Denise não está medindo esforços para manter a situação sob controle”.