CASU se pronuncia sobre atestado médico exposto na internet

CARATINGA- O atestado médico de uma paciente que esteve no Hospital CASU tem repercutido nas redes sociais. O documento assinado pelo médico cita a necessidade de afastamento de atividades para tratamento médico, com a justificativa de diagnóstico (CID) “B34 2-Infecção por coronavírus de localização não especificada”, o que gerou questionamentos sobre o quadro clínico em relação ao Coronavírus.

O Hospital Casu emitiu uma nota de esclarecimento na manhã de ontem sobre este caso. Confira a nota na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

“O Hospital Irmã Denise – CASU, vem se pronunciar em relação ao atestado médico que vem circulando pelas redes sociais, sobre paciente colocada em isolamento social, com suspeita de coronavírus.

Esta unidade hospitalar esclarece que:

1 – Após a constatação da existência no país do contágio comunitário, o protocolo de atendimento nas unidades de saúde mudou. Todos os casos de gripe são considerados suspeitos e os pacientes devem ser afastados de suas atividades de trabalho e orientados a ficarem em isolamento;

2 – No caso da paciente, especialmente, observem o atestado. A primeira suspeita nem se trata do novo coronavírus. Os estudos clínicos publicados da pandemia na China e na Europa mostram que 80% dos pacientes apresentaram forma leve da doença, na forma de resfriado (coriza, tosse e dor de garganta) ou na forma de “síndrome gripal”, que tem a tosse como principal manifestação respiratória e febre, podendo até apresentar pneumonia “leve” (sem hipóxia). Não se deve usar o termo “gripe”, pois este se refere apenas à doença respiratória causada pelo vírus da influenza. Portanto, na fase de transmissão comunitária, tanto pacientes com resfriado como com “síndrome gripal” podem ter COVID-19. Logo, todos pacientes com essas duas apresentações clínicas devem ser colocados em isolamento respiratório domiciliar por 14 dias. Mas a confirmação do diagnóstico depende do resultado da sorologia”.