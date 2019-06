Casu – Hospital Irmã Denise restabelece atendimentos pelo IPSEMG

CARATINGA– Suspenso desde o início de abril, o Casu – Hospital Irmã Denise restabeleceu ontem os atendimentos aos beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG).

Entre os serviços que voltaram a ser oferecidos pelo IPSEMG estão as internações: clínica, pediátrica, cirúrgica de urgência e eletiva (cirurgias de menor complexidade), obstetrícia e ginecologia, UTI adulto e neonatal.

Os atendimentos 24 horas em clínica médica e pediátrica também já estão disponíveis aos beneficiários do plano.

Alguns serviços de urgência e eletivos, porém, ainda continuam suspensos, como cirurgias e consultas ortopédicas e consultas de especialidades. “Essa suspensão se deve ao não cumprimento total do repasse do débito do Instituto com o Hospital”, frisa a direção do Casu.

A retomada dos atendimentos irá beneficiar mais de 11 mil servidores do Estado. Com a parceria entre Casu e IPSEMG, os servidores e seus dependentes não precisam mais sair de Caratinga e da região para obter atendimento médico-hospitalar de qualidade.