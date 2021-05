Casu-Hospital Irmã Denise recebe unidades de kit intubação

DA REDAÇÃO- A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) já disponibilizou para 149 unidades hospitalares mais um quantitativo de medicamentos do kit intubação para atender às instituições que se encontram em níveis considerados críticos. As 123.031 unidades de fármacos são compostas por cistracúrio, atracúrio, brometo de rocurônio, propofol suficientes para três dias.

A secretaria também disponibilizará 102.800 unidades de fentanil para o atendimento de pelo menos dez dias. Todos são itens essenciais à sedação dos pacientes em tratamento de covid-19.

A SES-MG, juntamente com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG), faz levantamento periódico dos estoques dos prestadores e fornecedores de medicamentos e insumos das unidades hospitalares. Também é monitorado o abastecimento de medicamentos nas redes públicas e privadas de assistência médico-hospitalar, que devem informar regularmente à SES-MG sobre o quantitativo de estoques de medicamentos e insumos disponíveis.

Assim que cada remessa chega ao estado, o resultado do monitoramento semanal é analisado para distribuição aos hospitais em situação mais crítica e conforme disponibilidade do estoque. A sugestão de distribuição é validada junto a uma comissão da SES-MG e do Cosems-MG.

O Casu-Hospital Irmã Denise, referência para o tratamento de pacientes se tratando da Covid-19, está entre os contemplados. Confira a relação de medicamentos distribuídos para municípios da regional Vale do Aço:

Instituição Município Macrorregião de saúde COBERTURA – FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML (amp. 10 ml) Distribuição completando 10 dias de cobertura para respondentes do formulário com menos de 7 dias de cobertura – Fator embalagem 50 UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO IPATINGA Ipatinga VALE DO AÇO 0 350 HOSPITAL DR. JOSÉ MARIA MORAIS Coronel Fabriciano VALE DO AÇO 0 10050 HOSPITAL IRMA DENISE -CASU Caratinga VALE DO AÇO 0 2150 Hospital Municipal Eliane Martins Ipatinga VALE DO AÇO 5 1800

Instituição Município Macrorregião de saúde Cobertura geral 3 dias de cobertura para hospitais do plano, com até 7 dias de cobertura que não receberam BNM na pauta 11.1- CISATRACÚRIO, BESILATO 5MG/ML (amp 30 ml) – 760 unidades -Fator embalagem 1 3 dias de cobertura para hospitais do plano, com até 7 dias de cobertura que não receberam BNM na pauta 11.1-ATRACURIO BESILATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA DE 2,5 ML) – 9750 unidades. Fator embalagem 25 3 dias de cobertura para hospitais do plano, com até 7 dias de cobertura que não receberam BNM na pauta 11.1- Brometo de rocurônio 10 mg/mL, ampola 5 mL – 5.000 unidades – Fator ermbalagem 10 HOSPITAL IRMA DENISE – CASU Caratinga VALE DO AÇO 1 0 0 430 HOSPITAL DR. JOSÉ MARIA MORAIS Coronel Fabriciano VALE DO AÇO 3 0 0 200