Casu – Hospital Irmã Denise realiza primeira cirurgia de coluna vertebral

CARATINGA– Na última semana, a equipe médica do Casu-Hospital Irmã Denise, liderada pelos médicos Felipe Duarte e Diogo Pena, realizou pela primeira vez uma cirurgia em coluna vertebral. A infraestrutura e tecnologia de ponta, aliadas a profissionais qualificados garantiram o sucesso do procedimento.

O neurocirurgião Felipe Duarte destacou o sucesso da cirurgia. “Mais uma vez conseguimos ajudar um paciente que necessitava de tratamento de urgência, no caso, uma hérnia de disco. Fizemos uma “laminectomia”, ou seja, desobstruímos o canal raquiano da coluna de uma paciente de 37 anos, liberando as raízes nervosas que causavam o comprometimento da força motora e controle de funções fisiológicas. Hoje compartilhamos nossa alegria de ver nossa paciente apresentar sinais significativos de melhora após o tratamento. A cirurgia foi realizada com os equipamentos indispensáveis e específicos para esse tipo de procedimento e com auxílio de profissionais de extrema competência, dentre eles, a Dr. Elenara Neves e o Dr. Diogo Pena.”

Receber a notícia de que uma pessoa foi levada à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital geralmente assusta. De fato, trata-se de um setor de alta complexidade, voltado ao amparo de pacientes potencialmente graves ou com alguma descompensação do sistema orgânico. Mas quando a situação acontece, contar com uma UTI bem estruturada com equipe experiente, equipamentos de última geração e infraestrutura completa faz toda a diferença na hora de salvar vidas.

O avanço em diagnóstico por imagem do Hospital Casu – Irmã Denise mantido pela Funec, permite identificar patologias de maneira ágil e em estágio precoce, auxiliando o tratamento e aumentando as chances de cura. Além de favorecer os pacientes, a tecnologia proporciona maior agilidade nos atendimentos, praticidade, confiabilidade e credibilidade.

Um dos principais focos do hospital, desde sua criação, é permitir que pacientes de Caratinga e região não precisem se deslocar para as grandes cidades em busca de alto padrão em saúde. O grande diferencial do Casu – Hospital Irmã Denise é reunir consultas, exames e procedimentos cirúrgicos em um mesmo local, com disponibilidade rápida de agendamento, proporcionando agilidade e eficácia no diagnóstico e tratamento.