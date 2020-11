Casu – Hospital Irmã Denise inaugura Plantão 24h de Ortopedia

CARATINGA – No próximo dia 03 de novembro, terça-feira, diversos serviços para clientes Casu Família e conveniados serão inaugurados no Casu – Hospital Irmã Denise. Entre eles, está o Plantão 24h de Ortopedia que oferecerá consultas, e atendimentos de urgência a emergência na especialidade. Os novos serviços com atendimento 24h sem custo extra, para clientes Casu Família, vão oferecer atendimento especializado aliado à tecnologia para um cuidado da saúde de maneira integral e completa. E, além disso, haverá plantão de sobreaviso para cirurgias, e condições especiais para as cirurgias das mais diversas especialidades.

O serviço de Plantão 24h da ortopedia será coordenado pelo Ortopedista e Traumatologista, Sávio Loureiro Laborne de Mendonça, que destaca a importância de um serviço como este para a população de Caratinga e região. “A importância de um Plantão 24h em Ortopedia acima de tudo é diminuir a fila de espera e minimizar sofrimento. A nossa proposta é, o paciente chega é atendido da melhor maneira possível, com estrutura de alta tecnologia e equipe qualificada, sem espera e com o mínimo de sofrimento possível”.

O investimento em tecnologia e equipe especializada é um grande diferencial do serviço que atenderá desde casos simples, até os mais complexos. “Este serviço será um grande diferencial, pois nós vamos estar disponíveis para consultas, e atendimentos de urgência e emergência para os pacientes do Casu Família e conveniados em caráter presencial, ou seja, precisou a equipe médica já está lá para atender imediatamente. Um dos pontos que precisamos destacar é que o Casu oferece toda a estrutura necessária para este novo modelo de atendimento, nós contamos com tomografia de última geração, anestesista de plantão, a equipe multidisciplinar, equipe de radiologia, enfim toda a estrutura que os pacientes necessitam para qualquer tipo de atendimento, desde o mais simples até o mais complexo”, explica o médico Sávio Laborne.

Outro ponto fundamental para que o serviço seja prestado com excelência é a presença de uma equipe multidisciplinar no hospital, que criou um fluxo de atendimento específico e seguro para os pacientes que procurarem os plantões. De acordo com o coordenador a equipe multidisciplinar é fundamental, “pois estamos com o projeto de reabilitação do paciente por completo, às vezes você coloca um gesso no punho do paciente e você fica triste de ver o paciente seis meses depois ainda com os movimentos travados porque não conseguiu se reabilitar de maneira adequada. Isso vai ser coisa do passado, nós vamos oferecer toda a estrutura para que nosso paciente tenha a tranquilidade de que ele vai ser atendido e reabilitado”.

Automedicação e fila de espera

Um grande problema quando se fala em serviços de saúde é a escassez de vagas, o que gera ainda mais problemas, como a demora no atendimento de determinadas especialidades e leva automedicação. Para os clientes Casu Família e conveniados, não haverá mais espera para atendimentos na área de ortopedia, que causará um impacto positivo na diminuição da automedicação, como afirma o médico Sávio Laborne. “A questão da automedicação que é um grande problema que também será minimizado, pois o paciente que está com uma lombalgia, ou que torceu o pé no fim de semana, ele deixava para procurar atendimento somente na segunda-feira e acabava se automedicando, mas agora ele poderá nos procurar em qualquer horário ou dia da semana. Esse paciente será atendido e será passada a prescrição exata e adequada para o caso dele. Essa questão de automedicação vai virar coisa do passado para os nossos pacientes”.

Com infraestrutura, tecnologia e equipe especializada o Plantão 24h de Ortopedia do Casu – Hospital Irmã Denise promete oferecer atendimento de ponta na especialidade. “Eu trabalho em Caratinga desde 2013, e é a primeira vez que eu vejo um projeto tendendo para essa linha de raciocínio. Então a gente vai estar lá atendendo os pacientes que serão contemplados com a consulta que precisar, é importante deixar claro que não é um plantão somente para urgência e emergência. Para os pacientes do Casu Família o valor da consulta já está embutido na mensalidade, será uma consulta sem ônus para o paciente. E o mais interessante é presencial e 24h, estamos trazendo padrões e protocolos de atendimento que já são consagrados nos melhores hospitais do Brasil, estamos muito atentos a isso para que tenhamos capacidade de resolução”, finaliza o médico.

Além do plantão de Ortopedia, a partir do dia 03 de novembro o Casu – Hospital Irmã Denise passa a oferecer os plantões 24h nas seguintes especialidades: Psiquiatria, Pediatria, Clínica Geral e Centro de Dor, com especialistas no alívio e tratamento da dor. Para mais informações sobre os atendimentos dos plantões os interessados podem entrar em contato pelo telefone: (33) 3322-7900 nos ramais 7884 e 7865.