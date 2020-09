Casu – Hospital Irmã Denise inaugura novo Centro de Tomografia Computadorizada

CARATINGA – Inovação e tecnologia a serviço da saúde, essa é a proposta do novo Centro de Tomografia Computadorizada inaugurado no Casu – Hospital Irmã Denise. A unidade investiu em um equipamento de última geração, o Revolution ACT da GE, que permite a reconstrução 3D isso possibilita um aumento na visualização de fraturas, por exemplo, e mais segurança na programação de cirurgias, por meio do estudo das imagens, sendo possível realizar procedimentos como a angiotomografia. A nova aquisição torna o hospital referência em diagnóstico por imagem.

Os exames são realizados por um programa de redução de dose, o que significa menos exposição ao paciente, sem perder a qualidade no resultado. O coordenador de Radiologia do hospital, Tiago Martins de Souza, explica como funciona a tecnologia. “Esse software permite que o paciente receba menos radiação ionizante em áreas mais sensíveis, como por exemplo, a região dos olhos, da tireoide, das mamas, das gônadas, que são estruturas que exigem mais cuidado. A tecnologia permite reduzir doses nessas regiões sem que a qualidade do exame seja prejudicada. É um equipamento de última geração, o software dele é um dos mais atuais que existe, e com uma possibilidade de imagens que atendem todas as necessidades para o diagnóstico preciso”.

A instituição que nos últimos anos está investindo em recursos de para garantir a excelência no atendimento desenvolveu um plano de atendimento integrado à saúde que abrange: prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento e reabilitação do paciente. Tiago Souza, considera o serviço fundamental para Caratinga e região. “Estamos oferecendo exames de alta qualidade a todos os convênios que somos credenciados, inclusive ao SUS, nesse caso a princípio para pacientes que se encontram internados na unidade. Os clientes do Casu Família têm uma tabela diferenciada, e além disso, será possível realizar os exames com agendamento particular”.

O grande diferencial do serviço está no fato de oferecer atendimento 24h em todos os dias da semana, e com a possibilidade de resultados e laudos de maneira rápida e segura. “Toda a equipe foi treinada e habilitada para realizar todos os exames, e o principal diferencial do nosso serviço de tomografia é que ele funciona 24h. Existe um período do dia que é destinado aos pacientes agendados, mas se por ventura um paciente que já estiver em atendimento precisar de uma tomografia a noite, em fins de semana, feriados ou paciente internado nós estamos à disposição para atender esses pacientes. Com este serviço em funcionamento nós vamos conseguir aumentar ainda mais a complexidade de atendimento do hospital, pois nós vamos conseguir atender pacientes que não conseguiríamos atender antes, por falta do equipamento para exames de urgência. E com isso, consequentemente Caratinga e toda a região será beneficiada”, destaca Tiago Souza.

Os agendamentos podem ser realizados mediante especificação médica, pois todos os exames que utilizam radiação ionizante devem ser realizados com pedido médico, obedecendo as diretrizes de proteção radiológica. Para mais informações entre em contato com a equipe pelo telefone (33) 3322-7900 no ramal 7884.