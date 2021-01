Casu – Hospital Irmã Denise é referência no tratamento intensivo da covid-19

Instituição mantida pela Funec tem uma das maiores estruturas de UTI de Minas Gerais, recebendo pacientes de todo o estado

CARATINGA – Desde o começo da pandemia, em março de 2020, o Casu – Hospital Irmã Denise foi indicado pela Superintendência Regional de Saúde (SRS) para receber os pacientes do coronavírus. A superintendência, juntamente com o Ministério da Saúde, considerou a estrutura da instituição, que pertence à Fundação Educacional de Caratinga (Funec), adequada às necessidades do tratamento.

Inicialmente o hospital pôde oferecer 20 leitos de UTI, número que foi sendo ampliado conforme o avanço da pandemia. Atualmente, são 80 leitos de UTI adulto, sendo que 40 foram habilitados pelo Ministério da Saúde e 40 credenciados pela Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. Além deles, existem cinco leitos de UTI pediátrica credenciados pelo governo estadual. Essa estrutura qualifica o Hospital Irmã Denise como um dos maiores do estado em número de leitos de UTI para covid.

Para a diretora do hospital, Daniela Fonseca Genelhu Soares, a disponibilidade da instituição para salvar vidas é um compromisso alinhado à função social da Funec. “O Casu abraçou a causa e se transformou em uma referência no atendimento às pessoas infectadas pelo covid, a ponto de atender hoje não apenas a região à qual pertence, mas a pacientes da macrorregião. Nosso esforço, no momento, é o de conseguir ampliar ainda mais o atendimento, com a abertura de novos leitos. Nossa luta pela vida não para. É isso que nos move”, afirma.

SUS Fácil

Os leitos para tratamento da covid-19 são gerenciados por um sistema informatizado de regulação assistencial da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. O SUS Fácil integra todas as SRS e indica para onde os pacientes de cada cidade podem ser encaminhados, de acordo com as vagas disponíveis nos hospitais.

Por esse motivo, o Hospital Irmã Denise recebe pessoas não só de cidades próximas a Caratinga, mas de todo o estado. Dos mais de mil pacientes que foram internados na Ala Covid desde abril de 2020, 135 vieram de regiões que pertencem a outras superintendências, como as de Governador Valadares, Ponte Nova, Teófilo Otoni e Diamantina.

Devido ao crescimento do número de casos da covid-19, a necessidade de leitos de UTI também aumentou. Este mês o hospital está pleiteando a habilitação de mais vagas para atender melhor aos pacientes.

Para o professor Eugênio Maria Gomes, o desempenho da instituição no atual cenário da pandemia demonstra sua importância para a população. “Na condição de membro da Assembleia da Funec, meu sentimento é de satisfação em vê-la atuar com tanta excelência na área social. Meu segundo sentimento é de orgulho, este na condição de cidadão. No momento que o planeta vive, com tanta tristeza e dor atingindo as famílias, nós temos um centro de referência no tratamento da covid-19, que tantas vidas tem salvado. Fico imaginando o que seria da nossa região neste momento sem o Casu. Então meu sentimento é sim de orgulho e agradecimento”, declara.