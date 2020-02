Casu – Hospital Irmã Denise disponibiliza atendimento com Especialista em Mastologia

CARATINGA – A partir do próximo dia 05 de março o ambulatório de Especialidades Médicas do Casu – Hospital Irmã Denise vai oferecer consultas com Fernando Ferrer, que é médico mastologista com 30 anos de experiência. A especialidade de mastologia surgiu no Brasil em 1959 e foi reconhecida em 1989 pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). É uma especialidade onde o médico só trabalha com doenças das mamas. O Brasil tem hoje, cerca 60 mil novos casos de câncer de mama anualmente, por isso, o diagnóstico precoce se torna tão importante.

Sobre a atuação do médico mastologista o especialista, Dr. Fernando Ferrer, explica que com auxílio da tecnologia exerce papel fundamental no diagnóstico precoce e tratamento da doença. “Hoje, com o avanço da tecnologia digital, a mamografia digital, o próprio ultrassom, cada vez mais a tecnologia permite enxergar dentro da mama. Os exames permitem identificar com precisão nódulos de 1 a 2 milímetros, mas nesse momento entra o mastologista atuando com precisão no diagnóstico, para identificar se é um nódulo que necessita realizar uma punção biopsia, se precisa ser operado, como seria essa operação, se tem realmente necessidade de retirada. O mastologista avalia e diagnostica para não deixar passar nada”.

Embora com uma incidência muito menor, o câncer de mama também pode cometer homens, além de oferecer tratamento para outras doenças da mama também. Por isso, a especialidade ao contrário do que muitos pensam não é exclusivamente feminina e nem somente para tratamento de câncer de mama. “Na mastologia o médico em 99,9% dos casos atende mulheres, em 30 anos de experiência eu vi apenas 6 casos de homens com câncer de mama. O homem consulta esporadicamente com o mastologista quando ele percebe o crescimento das mamas que se chama: ginecomastia”, explica o médico Fernando Ferrer.

Para as mulheres, o especialista recomenda que o controle seja realizado a partir dos 35 anos anualmente. “A mulher deve consultar anualmente com o mastologista se ela não tiver sintomas ou histórico familiar a partir de 35 a 40 anos. Um câncer em mulheres mais jovens, geralmente, é identificado no autoexame. Acima dos 40 anos o mais importante é a realização da mamografia e ultrassom, pois nesses exames é possível encontrar nódulos que não são palpáveis. Se a mulher faz o acompanhamento anual com mamografia após os 40 anos, e encontra um nódulo com menos de 1 cm o índice de cura é de 98%. É importante salientar que 90% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama não possuem casos de câncer na família, e apenas 10% das mulheres relatam casos em parentes próximos”, orienta Dr. Fernando Ferrer.

O especialista estará no Ambulatório de Especialidades do Casu de 15 em 15 dias para consultas a partir do próximo dia 05 de março. O ambulatório está localizado na Av. Moacir de Matos, nº 207, no Centro de Caratinga. Para outras informações e agendamentos entre em contato pelo telefone 33 3322-7900 ramal 7882 ou 7975, ou pelo WhatsApp do setor de marcação do Casu 33 99921-4529.