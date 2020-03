Casu-Hospital Irmã Denise disponibiliza 30 leitos de UTI para contribuir no combate ao coronavírus

CARATINGA – O Casu-Hospital Irmã Denise disponibilizou 30 leitos de UTI para o plano de contingenciamento do Estado de Minas Gerais no combate ao coronavírus. Diante da necessidade de criação de medidas de prevenção para o enfrentamento da emergência de saúde pública de dimensão mundial decorrente da pandemia do Coronavírus (2019-nCoV), a Fundação Educacional de Caratinga, a direção e colaboradores do Hospital Irmã Denise desenvolveram um “Protocolo de Manejo e Tratamento do Coronavírus (2019-nCoV)”. O protocolo tem por objetivo orientar a equipe do Casu-Hospital Irmã Denise para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus.

A diretora geral do Casu-Hospital Irmã Denise, Daniela Fonseca Genelhu Soares, destaca a estrutura física e profissional que a instituição oferece para contribuir com o plano de contingência do Estado de Minas Gerais. “Hoje, o Casu – Hospital Irmã Denise disponibiliza 30 leitos de UTI devidamente equipados e com equipes qualificadas para manejo dos pacientes. Mediante a situação do coronavírus o Hospital Irmã Denise já disponibilizou para a Secretaria de Saúde Estadual o maior número de leitos de UTI e leitos de isolamento. Essa ação integra o Plano de Contingência que está sendo desenvolvido para o Estado de Minas Gerais, nós colocamos a disposição estes leitos para colaborar neste momento”.

Além das ações desenvolvidas pela Funec enquanto fundação, o “Protocolo de Manejo e Tratamento do Coronavírus (2019-nCoV)” criado para o hospital contempla o atendimento de pacientes infectados em diversos aspectos. “O Hospital Irmã Denise está preparado não só para disponibilização de leitos, mas também em relação aos Protocolos de Atendimento de Manejo Clínico, Protocolos de EPI, Protocolos de Higienização e Protocolos de Isolamento. É importante destacar que toda a estrutura no manejo clínico desse paciente no hospital já está pronta, e esse atendimento será realizado de maneira humanizada. A Funec se preocupou com a elaboração de um Plano de Contingência Geral e o Casu enquanto unidade hospitalar já está com todos os protocolos vigentes e funcionando”, finaliza a médica Daniela Fonseca.