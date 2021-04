Casu – Hospital Irmã Denise amplia novamente a capacidade de atendimento e passa a ter 125 leitos de UTI para tratamento da covid-19

Dos 125 leitos de UTI para tratamento da covid-19 na unidade, 70 passam a ser mantidos pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, e 55 pelo Governo do Estado de Minas Gerais

CARATINGA – O trabalho desenvolvido pela equipe multidisciplinar do Casu – Hospital Irmã Denise, mantido pela Fundação Educacional de Caratinga (Funec), vem sendo reconhecido de diversas maneiras pelas instancias de saúde Federais e Estaduais. Somente esta semana foram duas conquistas importantes para que o atendimento de excelência, já desenvolvido há mais de um ano, seja continuado e possa atender mais pacientes. Na última quarta-feira, 14, foi liberado pelo Governo Federal um repasse financeiro para custear 70 leitos de UTI já habilitados para o tratamento da covid-19. E além disso, nesta quinta-feira (15) em coletiva de imprensa realizada juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde foi anunciada a habilitação de mais 15 novos leitos de UTI totalizando 125 leitos de tratamento intensivo para o atendimento de pacientes suspeitos e positivos para a covid-19.

O Casu – Hospital Irmã Denise iniciou a pandemia com 20 leitos de UTI, e hoje é um dos que mais expandiu em números de leitos no Estado de Minas Gerais. Fato que para a diretora geral da unidade, Daniela Fonseca, representa o trabalho de excelência realizado por toda a equipe multidisciplinar. “Todas essas conquistas, assim como cada vida que já foi salva, são resultado de mais de um ano de trabalho intenso, realizado com muito profissionalismo, inovação e humanização, por centenas de colaboradores da linha de frente em todos os setores, administrativos, serviços gerais, equipe multidisciplinar, enfermagem, médicos e técnicos. Mais de quinhentos colaboradores dedicados dia e noite a salvar vidas. Diante de qualquer adversidade buscamos mais conhecimento para superar e não deixar nenhum paciente sem a assistência necessária. Caratinga faz parte da história dos grandes hospitais do Brasil”.

A diretora administrativa do hospital, Raquel Carvalho, atribui a abertura de novos leitos ao compromisso assumido pela instituição de atender exclusivamente e com excelência a pacientes acometidos ou suspeitos para a covid-19. “Hoje o Casu chega a sua ampliação máxima de leitos de UTI. Desde abril de dois mil e vinte, por meio do plano de contingência, o Hospital Irmã Denise ficou exclusivo para atendimentos a pacientes suspeitos ou positivos para covid-19 e com certeza essa exclusividade potencializou e nos capacitou para que pudéssemos chegar a essa estrutura. Nossa equipe honrou esse compromisso e hoje temos capacidade estrutural, profissional e técnica para atender cento e vinte leitos de UTI adulto, cinco leitos de UTI pediátricos, além dos vinte leitos de enfermaria”.

Durante a coletiva de imprensa realizada para anunciar a expansão da capacidade de atendimento o secretário de Saúde, Érick Gonçalves, destacou a infraestrutura do Casu. “A capacidade de atendimento oferecida pelo Casu – Hospital Irmã Denise juntamente com a estrutura do município e o cumprimento de todos os requisitos que o Ministério da Saúde exige para que uma UTI funcione com qualidade, foram os critérios observados para que Caratinga fosse contemplada com a habilitação desses leitos. O município de Caratinga se preparou juntamente com o Casu para essa pandemia. A equipe do Casu se dedicou, se estruturou, e hoje é referência no Estado de Minas Gerais, no atendimento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19”, finalizou o secretário.