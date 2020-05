Casu – Hopital Irmã Denise tem rotina de atendimento adaptada durante a pandemia

CARATINGA – O Brasil tem atualmente mais de 75.000 pessoas infectadas pelo coronavírus, além de mais de 5.500 óbitos registrados pela covid-19, doença causada pelo vírus. Os dados são do Ministério da Saúde e indicam que o país tem a maior taxa de contágio no mundo. Por isso, a Fundação Educacional de Caratinga, a direção e colaboradores do Hospital Irmã Denise desenvolveram desde o início da pandemia um “Protocolo de Manejo e Tratamento do Coronavírus (2019-nCoV)”. Este protocolo tem norteado a equipe do hospital na atuação, na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus.

A coordenadora da equipe de Enfermagem do Casu – Hospital Irmã Denise, Vaneusa Maria Gomes, destaca algumas medidas fundamentais adotadas pela unidade para diminuir a exposição de colaboradores, pacientes e familiares. “Foi criado um setor de triagem para atendimento ao público de acordo com orientações do Ministério da Saúde. Foram suspensas as visitas de todos os pacientes. Foi criado um protocolo de acompanhamento permitindo acompanhantes para pacientes com mais de 60 anos, menores de 18 anos, pós-operatório imediato e casos especiais avaliados de acordo com conduta médica, onde o acompanhante entra as 08h da manhã e fica até às 20h e quem entra as 20h fica até às 08h. Não sendo permitidos acompanhantes para pacientes fora das condições específicas ou que estejam em algum grupo de risco”.

A direção do hospital investiu em treinamentos para a equipe multidisciplinar para que o atendimento fosse realizado seguindo todas as normas impostas pelas autoridades de saúde. “A equipe foi devidamente treinada de acordo com o protocolo para uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), manejo e manipulação de pacientes suspeitos ou confirmados de covid-19, além de receber um acompanhamento contínuo do Setor de Serviço Controle de Infecção Hospitalar (SSCIH) de acordo com orientação do Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde. Tudo isso para garantir a qualidade do processo de assistência de forma objetiva, segura e com eficiência”, explica Vaneusa Gomes.

Por coordenar uma equipe que está na linha de frente de enfrentamento a pandemia, Vaneusa Gomes, reforça a importância do trabalho de toda a equipe multidisciplinar. “Os profissionais de saúde representam toda uma organização de assistência frente a pandemia, onde são os principais autores do cuidado, mas além dos profissionais de saúde como médicos, fisioterapeutas, psicólogos, equipe de enfermagem, farmácia, nutrição, temos a equipe da manutenção e limpeza que está por traz dos bastidores e nos dando todo o suporte necessário”, finaliza a coordenadora da enfermagem.