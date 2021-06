Casu e UPA recebem medicamentos do kit intubação

DA REDAÇÃO- A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) enviou na última semana 11.600 medicamentos do kit intubação para 99 unidades de saúde, em 82 cidades. Em Caratinga, o Casu-Hospital Irmã Denise e a Unidade de Pronto Atendimento foram contemplados.

Semanalmente, a SES-MG tem disponibilizado os insumos de acordo com monitoramento de estoques periódicos. Os remédios são direcionados a instituições que se encontram com níveis de disponibilidade de medicamentos considerados críticos.

Os itens estão sendo encaminhados para complementar a sedação dos pacientes em tratamento da covid-19. Os municípios irão receber 7.970 unidades de propofol e 3.630 de dexmedetomidina. Os sedativos são suficientes para atender os pacientes por até cinco dias.

Monitoramento

A SES-MG, juntamente com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG), faz o levantamento periódico dos quantitativos dos prestadores e fornecedores de medicamentos e insumos das unidades hospitalares.

Também é monitorado o abastecimento de fármacos nas redes públicas e privadas de assistência médico-hospitalar, que devem informar regularmente à SES-MG sobre estoques disponíveis de medicamentos e insumos.

O monitoramento é feito a partir da autodeclaração e preenchimento de formulário. Assim que cada remessa chega ao estado, o resultado do monitoramento semanal é analisado para distribuição aos hospitais em situação mais crítica e conforme disponibilidade do estoque. A sugestão de distribuição é validada junto a uma comissão da SES-MG e do Cosems-MG.

Instituição Município Macrorregião de saúde PROPOFOL 10 MG/ML (fr 100 ml) Fator embalagem 10 –

Distribuilção de 5 dias de cobertura, convertida do maior consumo entre midazolam ou propofol 20ml para insituições com menos de 7 dias de cobertura para ambos HOSPITAL IRMA DENISE-CASU Caratinga VALE DO AÇO 90 Unidade de Pronto Atendimento -Upa 24 Hrs de Caratinga Caratinga VALE DO AÇO 10

Instituição Município Macrorregião de saúde DEXMEDETOMIDINA, CLORIDATO 4MCG/ML (Bolsa 100ml)

Distribuição de 3 dias de cobertura (convertida de DEXMEDETOMIDINA, CLORIDATO 100MCG/ML (amp 2 ml) para todas insituições com menos de 7 dias de cobertura – Fator embalagem 10 HOSPITAL IRMA DENISE-CASU Caratinga VALE DO AÇO 90