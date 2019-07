Casu comunica redução de atendimentos pelo SUS

CARATINGA- A Fundação Educacional de Caratinga, por meio do Hospital Irmã Denise (CASU), enviou nota à imprensa esclarecendo que, conforme acordo firmado entre a Funec e a Prefeitura de Caratinga, por decisão do município, desde a data de ontem os atendimentos do convênio SUS foram reduzidos na unidade hospitalar que deixará de atender a cirurgias em geral, ortopedia, gestantes de alto risco e UTI neonatal.

O CASU permanecerá atendendo pelo Sistema Único de Saúde na forma de porta aberta em atendimento a gestantes classificadas como risco habitual, e internação de pediatria e de UTI adulto via SUS Fácil com entrada pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

“Oportunamente o CASU agradece a confiança da população que durante o plano de contingência foi atendida no Hospital Irmã Denise, sabendo que cumpriu, nesse período difícil para a saúde da região sua missão social de levar atendimento de qualidade e humanizado a todos. Por fim, nos colocamos a disposição da Gestão Municipal para novos convênios que venham favorecer a população de Caratinga e região”, frisou a direção, ressaltando ainda que todos os atendimentos particulares e por convênios continuam normalmente na unidade.