Casu comemora 12 anos de trabalho, inovação e humanização

CARATINGA – O Casu – Centro de Assistência à Saúde vinculado à Funec – Fundação Educacional de Caratinga, completa 12 anos neste dia 30 de maio. Desde a sua fundação no ano de 2007, o Casu passou por muitas mudanças e evoluiu muito o atendimento, passando a oferecer a Caratinga e região um serviço de assistência à saúde muito mais completo, de modo que serviços de alta complexidade que antes exigiam deslocamento passaram a ser realizados na cidade. Com a inauguração do complexo hospitalar do Hospital Irmã Denise em 2014, trazendo inovação em sua estrutura física e oferecendo uma equipe multidisciplinar em constante inovação, pesquisa e tecnologia avançada, a cada semestre novas especialidades começaram a ser ofertadas para os pacientes.

A diretora geral do Hospital, a médica Daniela Fonseca Genelhu Soares, destaca a extensa lista de serviços que o Casu passou a atender nos últimos anos, o que beneficiou diretamente Caratinga e Região. “Estamos muito felizes com essa comemoração dos 12 anos, e esse último ano foi muito especial porque vieram muitas conquistas para nossa cidade. Conseguimos implantar serviços inéditos. Um dos grandes exemplos foi o serviço de neurocirurgia, hoje Caratinga conta com assistência de alta complexidade. E isso engrandeceu muito nosso hospital e com certeza fez com que nossa cidade ganhasse um presente. Nós também passamos a contar com o serviço de cirurgia pediátrica, que também é um serviço inédito, Caratinga nunca teve um cirurgião pediátrico e agora cirurgias complexas e inclusive de recém-nascidos já podem ser feitas aqui. Conseguimos também um grande avanço que foi a cirurgia minimamente invasiva, por endoscopia das vias biliares é um serviço que praticamente não é oferecido no Sistema Único de Saúde, e agora o CASU já oferece pelo SUS, e nos convênios e particulares a preços muito abaixo do mercado na nossa região”, relata a diretora.

Oferecer assistência à saúde de qualidade e com responsabilidade sempre foi a grande missão do Casu e a grande aposta da Funec, que é mantenedora desse projeto ousado, inovador e muito necessário para a população da região. De acordo com o professor Antônio Fonseca, diretor executivo da Funec, o Casu já pode ser considerado uma referência em saúde. “O Casu hoje se transformou em um centro de referência, tanto em cirurgias quanto nos tratamentos de rotina. Nós ficamos muitos ficamos felizes, como administrador na Fundação Educacional e como Diretor Executivo, ficamos muito felizes de poder estar à frente desse projeto com a ajuda de tantos profissionais e fazer um trabalho de tamanha qualidade para a cidade e para toda a região”.

A EXPERIÊNCIA CASU

Em 12 aos de atuação o Casu desenvolveu um trabalho sólido e de qualidade, envolvendo os profissionais e os pacientes de maneira humanizada buscando oferecer a melhor experiência possível para as pessoas que precisam do atendimento da área de saúde. Seja no Hospital Irmã Denise ou no Centro de Reabilitação da Funec.

A paciente Janete Felipe Ramalho, que passou por um tratamento no Hospital Irmã Denise, afirma que o diferencial no atendimento é a humanização. “Foi algo surpreendente! Pelo fato de eu estar há anos com algo na saúde me causando mal, e assim que adentrei ao hospital Casu, respirei, e tive a certeza que aquelas pessoas ao meu lado, não iam me abandonar. Meus acompanhantes, foram os médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliares. O diferencial foi o valor à vida e tenho muita gratidão”.

Para o lavrador Edcarlos Marques de Souza, que há três anos está em tratamento no Centro de Reabilitação da Funec as terapias aplicadas foram fundamentais para o seu desenvolvimento. “As atividades do Centro de Reabilitação contribuíram muito para melhora das minhas funções motoras, meu equilíbrio, minha autoestima, e hoje consigo andar sem o auxílio da muleta. Melhorei a fala, diminui os movimentos involuntários, hoje consigo realizar minhas atividades em casa. A terapia que mais gosto é a equoterapia”.

“GRATIDÃO É A PALAVRA DOS 12 ANOS DO CASU!”

Para os próximos anos o maior desafio do Casu é a implantação do serviço de hemodinâmica que é o cateterismo, para tratar diversas doenças, mas principalmente o infarto. Mas no momento a palavra é “gratidão” segundo a diretora geral, a médica Daniela Fonseca Genelhu Soares. “Tenho gratidão a todos que participaram desses 12 anos, principalmente a Fundação Educacional de Caratinga que acreditou e que buscou uma saúde melhor para a cidade. Quem se recorda, há 12 anos atrás faltava muito na nossa saúde, e hoje graças aos avanços que o Casu trouxe são poucos os casos que precisam sair de Caratinga para receber tratamento, hoje nós temos soluções de alta complexidade em uma cidade do interior, nós fazemos tratamentos de primeiro mundo aqui, e muitos deles pelo SUS, o que faz com que a missão da fundação que é uma missão social ela seja cumprida. Então o sentimento é de gratidão a todos os funcionários que participaram desse processo e se doaram e que entendem que a nossa cidade precisa disso e que o paciente precisa disso e principalmente o paciente mais carente que não tem onde buscar tratamento. Gratidão é a palavra dos 12 anos do Casu!”, finaliza Daniela.