Casu comemora 10 dias consecutivos sem registrar internações pela covid-19

CARATINGA– “Com muita alegria e com a esperança renovada”. Assim o Casu – Hospital Irmã Denise comunicou que está há mais de 10 dias, consecutivos, sem registrar internações de pacientes positivos para a covid-19.

Para o Casu, após dois anos desafiadores, comemorar esse marco de zero pacientes internados com Covid-19 por mais de 10 dias é muito gratificante. “Este é o maior período sem internações em decorrência da doença desde o início da pandemia. Nossas equipes trabalharam incansavelmente durante mais de 02 anos para oferecer o melhor atendimento aos pacientes acometidos pela doença, e para garantir assistência a todos os que necessitaram de suporte hospitalar”.

Diante deste cenário, o hospital comunicou que os Boletins Epidemiológicos de ocupação, emitidos diariamente para a imprensa, não serão mais encaminhados, uma vez que os casos de internações estão cada vez menos frequentes. “Salientamos que o serviço continua habilitado, caso seja necessário suporte hospitalar em algum caso de Caratinga e região. Mesmo com uma notícia tão boa, é válido ressaltar a importância de mantermos as medidas sanitárias para, juntos, enfim, vencermos essa fase. Não deixe de completar a sua imunização com as vacinas e permaneça higienizando frequentemente as mãos e respeitando as orientações com relação ao uso de máscara”, finaliza.