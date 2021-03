Casu amplia número de leitos de UTI Covid

Agora o hospital conta com 100 leitos de UTI adulto

CARATINGA- O Casu Hospital Irmã Denise ampliou o número de leitos de UTI. O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde Erick Gonçalves e a diretora administrativa do Casu Raquel Carvalho.

Erick destacou que a Secretaria de Saúde tem acompanhando a situação no Estado, com a grande dificuldade de várias cidades em relação aos pacientes que estão suspeitos ou confirmados da covid-19, para acesso à rede hospitalar. O município de Caratinga, juntamente com o hospital Casu Irmã Denise foi no Governo do Estado e solicitou a habilitação de mais 20 leitos de UTI, prontamente foi liberada a implantação desses leitos, porque o hospital possui a estrutura adequada para instalar esses leitos imediatamente. Estrutura física, de equipamentos, de profissionais, também os medicamentos e materiais médico-hospitalares para serem usados nos pacientes internados”.

Desde o início da pandemia, o Casu vem aumentando gradativamente o número de leitos: inicialmente eram 20. Erick afirma que esta ampliação proporciona maior capacidade de atendimento. “É o município, o Hospital Casu e o Governo do Estado fazendo sua parte, ampliando o acesso da população na rede hospitalar. Por isso pedimos nesse momento que várias regiões do Estado já estão entrando em colapso, inclusive no Vale Aço, uma região muito próxima da gente, que pertence à nossa macrorregião; que a população, a partir desse momento, reforce as medidas preventivas como uso da máscara, higiene das mãos, manter o distanciamento, evitar aglomeração. Temos que contar com o apoio de toda a população para não chegar no cenário que outras cidades já se encontram”.

Conforme o secretário de Saúde, até o dia de ontem, 50% dos pacientes que estavam no Hospital Casu são da microrregião. “Vale lembrar que Caratinga tem 13 municípios ao seu entorno e esses pacientes todos acessam o nosso serviço. Do município de Caratinga, contamos com 22 pacientes internados. Abriremos mais 20 leitos de UTI e no momento estará atendendo somente Caratinga e sua microrregião. À medida que, posteriormente, vamos tendo alta e diminuição de casos na nossa região, podemos abrir novamente para receber pacientes de outra região”.

ESTRUTURA

Raquel Carvalho, diretora administrativa do Casu, explica que o Hospital Irmã Denise Casu, mantido pela Fundação Educacional de Caratinga, definiu as principais ações que seriam adotadas na pandemia no mês de abril de 2020, por meio de um Plano de Contingência. “Esta reunião colocou o Casu como referência para os atendimentos à Covid com 130 leitos disponíveis. No primeiro momento tínhamos 20 leitos de UTI e os demais todos para enfermaria covid. E o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora ficou como referência para as outras comorbidades. A partir deste momento, a Funec, toda a equipe de profissionais do Casu, iniciaram a implantação desses leitos e até o avanço, uma vez que o cenário epidemiológico já indicava essa necessidade de aumento. Hoje, foram incluídos no SUS fácil, 100 leitos de UTI adulto, cinco pediátricos que já existiam e 25 leitos clínicos para covid. Então, temos 130 leitos do hospital todos para o atendimento ao covid”.

De acordo com Raquel, para manutenção dos serviços, o Casu conta com um trabalho que envolve equipamentos, infraestrutura da engenharia clínica, para que fosse possível contratação de profissionais, mão de obra qualificada para esse serviço, médicos, enfermeiros, técnicos, a fisioterapia e toda a equipe multiprofissional e demais profissionais também, para manutenção. “Um questionamento que sempre nos é feito é sobre a capacidade de oxigênio, o hospital conta com um tanque de oxigênio líquido e o nível é monitorado 24 horas pela empresa terceirizada e duas vezes por semana é reabastecido para que os 130 leitos possam funcionar com toda a segurança”.

O Plano de Contingência já tinha a previsão de que o Casu ficasse exclusivo com 130 leitos disponíveis. “A partir desse momento, já tem um ano de pandemia, essa construção foi feita o tempo todo junto com o município. A capacidade instalada existe, temos o privilégio de poder ter os profissionais à disposição. Esse final de semana mesmo, no momento que a gente precisou de ampliar esses leitos, esses profissionais todos, prontamente, se colocaram à disposição para que novas escalas fossem feitas. O Casu conseguiu ampliar esses leitos e chegar em 100 leitos na data de hoje de UTI adulto e os demais, justamente por essa construção e cenário trabalhando em conjunto”, enfatiza Raquel.

Em relação ao financiamento dos leitos, até o momento, são 40 pelo Ministério da Saúde e 45 pelo Estado. Com a habilitação de novos leitos, a porcentagem será redefinida. “O recurso vem direcionado para o hospital e o município faz o repasse para a instituição. Com o aumento agora desses leitos, obviamente as portarias vão ser alteradas e vamos ver como será essa divisão. E a primeira prioridade quando se faz abertura de leitos para a covid, sempre foi a microrregião de Caratinga; a segunda prioridade é a macrorregião, a qual o município de Caratinga está inserido. A terceira é que, a partir do momento que o hospital possui leitos disponíveis, como estão no SuS-Fácil, o próprio Estado faz essa regulação, a exemplo do que aconteceu com os pacientes do Triângulo”.