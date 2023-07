Casu aguarda credenciamento para retomar algumas especialidades pelo SUS

Os atendimentos das especialidades de neurocirurgia, neurologia clínica para Acidente Vascular Cerebral (AVC) e infarto agudo do miocárdio (IAM) pelo SUS estão suspensos no Casu Hospital Irmã Denise. O Casu aguarda habilitação pela União para retomar os serviços.

O DIÁRIO entrou em contato com o Hospital, que esclareceu que o atendimento de Urgência e Emergência SUS, permanece ativo e em funcionamento com porta regulada via Unidade de Pronto Atendimento, ou seja, os atendimentos são realizados mediante encaminhamento dos pacientes pela UPA. Os atendimentos de Urgência e Emergência em Psiquiatria também seguem sendo realizados, mediante a disponibilidade dos leitos habilitados na Clínica Psiquiátrica.

Quanto ao atendimento das especialidades de neurocirurgia, neurologia clínica para Acidente Vascular Cerebral (AVC) e infarto agudo do miocárdio (IAM), o Casu informou que segue buscando o credenciamento necessário. “Embora tenhamos nos esforçado para atender a demanda da região, é necessária a habilitação do serviço pela União, pois sua manutenção tornou-se insustentável economicamente, depois de 15 meses de atendimento. Reiteramos, o nosso esforço em agilizar todo o processo de credenciamento para que possamos retomar os atendimentos o mais breve possível. Enquanto isso, contamos com compreensão de todos e reforçamos o nosso compromisso de prestar um serviço de saúde de qualidade, com equipe médica qualificada e infraestrutura adequada à população de Caratinga e região”.