Casu afirma que uso de tendas para atendimento de pacientes é Fake News

CARATINGA – Por meio de nota, a direção do Casu- Hospital Irmã Denise comunicou que é falsa a informação que circula em grupos e redes sociais de que o hospital estaria montando tendas no estacionamento para atendimento de pacientes.

A tenda que está sendo montada no local, foi cedida por um empresário da cidade com o objetivo de abrigar pequenos grupos, familiares e pessoas que constantemente vão ao local realizar orações. “Ressaltamos que a tenda está localizada a uma distância segura do hospital não colocando assim, ninguém em risco”, disse, enfatizando que ainda não há 100% de leitos ocupados.