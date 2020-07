Casu afirma que acusação sobre fraudes em laudos e declarações de óbito é “falsa e infundada”

Hospital alerta para comentários que circulam nas redes sociais, sobre objetivo de receber verbas governamentais em casos de covid-19

DA REDAÇÃO- Nos últimos dias, tem circulado em redes sociais comentários de internautas questionando os laudos de pacientes que dão entrada no Casu-Hospital Irmã Denise, principalmente, em relação aos óbitos com diagnóstico de covid-19.

A respeito disso, o Casu emitiu nota à imprensa, citando que segue rigorosamente todos os protocolos exigidos pelas instâncias superiores de saúde Estaduais e Federais. “O hospital não é porta de entrada direta de pacientes SUS que precisam de internação para a covid-19, de modo que todos os pacientes suspeitos ou positivos são encaminhados via SUS Fácil”.

O hospital ainda declarou que quem determina e encaminha os pacientes que o Casu irá receber é a central de regulação de leitos estadual. “Em Caratinga, a triagem é realizada na UPA, é lá que o paciente recebe o diagnóstico de suspeito ou positivo para a covid-19. E só então, com o laudo dado pelo médico de plantão na unidade de pronto atendimento é que o paciente é encaminhado ao Casu. O diagnóstico e a necessidade de internação desses pacientes são definidos pela equipe da UPA”.

Sobre as alegações, o Casu alerta para Fake News e declara que medidas judiciais podem ser tomadas contra quem espalha tais informações. “Esclarecemos, mais uma vez, que a acusação que circula nas redes sociais de que o Casu realiza fraudes em laudos e declarações de óbito com o objetivo de receber verbas governamentais é falsa e infundada. Pois, o hospital recebe apenas pelo serviço habilitado, que á a disponibilização dos leitos para tratamento da doença. Não compartilhe notícias falsas, pois quem comete este ato pode ser punido com base nas penas para os crimes de calúnia, injúria e difamação previstos no código penal brasileiro. Entre em contato conosco sempre que precisar confirmar alguma informação! Ouvidoria: (33) 9936-9169 (WhatsApp)”.