Castramóvel realiza atendimentos a animais resgatados pelas protetoras em Caratinga

CARATINGA- O castramóvel da Prefeitura de Caratinga encerrou o atendimento no distrito de Santo Antônio do Manhuaçu, na última sexta-feira (27), depois de quase um mês na localidade.

Desde esta segunda-feira (30), a equipe que trabalha na castração de cães e gatos atende no canil municipal, no Parque de Exposições, dedicando especialmente aos animais encaminhados pelas protetoras. Segundo a prefeitura, há cerca de 50 animais aguardando castração. O médico veterinário Alisson Silveira faz um balanço positivo das atividades realizadas e destaca que quando o trabalho for concluído, o castramóvel dará início a um novo ciclo de visitas na zona rural, recomeçando pelo distrito de São Cândido. “Desde o início do projeto já foram castrados 1.700 animais, considerando a sede e percorrendo os distritos. Realmente um resultado muito positivo, fizemos bastante procedimentos, o que vai surtir um efeito muito bom. A castração ajuda a questão de saúde pública, controle populacional, mas, para o animal também é benéfica. Além disso fazemos a questão do trabalho de educação sobre a importância de castrar o animal”.

O trailer equipado com sala de cirurgia e de pós-operatório foi adquirido pelo município em 2021 e desde então vem esterilizando animais para controle populacional. Para ter acesso ao serviço o tutor deve ser inscrito no Cad-Único. O animal não pode ter raça definida e deve ter entre seis meses e 10 anos de idade.

O canil municipal que atende a uma grande demanda de animais tem a etapa da castração como fundamental nos trabalhos desenvolvidos. A médica veterinária Ádila Pereira explica que os animais recolhidos, muitas vezes, são vítimas de maus tratos e estão em situação de rua e abandono “Passam pela triagem, onde fazemos um exame físico para controle de doenças, carrapatos, vermifugação, teste de leishmaniose. É iniciado um esquema de vacinação polivalente e antirrábica. Os animais passam por um período de quarentena e preparam para o procedimento cirúrgico. São castrados, microchipados e, posteriormente, disponibilizados para a adoção”.

Atualmente, o canil conta com o total de120 animais, que já estão preparados para receber um lar. “Temos horários de visitação, que são de domingo a domingo, das 14h às 16h. Reforço que o canil está disponível para visitação. Fica o convite para todos, para conhecerem os animais e quem sabe haja uma identificação, são animais muito carentes, dóceis, amigáveis e surja o interesse de adotar. O responsável precisa trazer um documento de residência, de identidade e o equipamento para levar o animalzinho em segurança. Além de assinar os documentos se responsabilizando por ele”, finaliza.