Castramóvel inicia atendimento com animais em situação de risco

CARATINGA- A partir desta terça-feira (5), serão iniciadas as atividades no Castramóvel. O início do manejo populacional de cães e gatos dependia do término da avaliação da estrutura da Unidade Móvel de Castração, bem como do projeto como um todo por parte do Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Inicialmente, até o próximo sábado (9), a castração será realizada em animais que estavam vivendo em situação de risco e que foram resgatados por protetoras individuais. Para isso, a Unidade ficará na Praça da Estação.

Durante esse período, a administração disponibilizará o link para cadastramento de tutores que também desejam castrar seus animais. Vale ressaltar que eles deverão preencher alguns requisitos como ser maior de 18 anos; residir no município de Caratinga; ser inscrito no Cadastro Único ser membro de família de baixa renda e portar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência atualizados

Além disso, os animais a serem castrados deverão ter idade superior a seis meses e inferior a 10 anos e não possuir raça definida.

Após a análise dos cadastros, as equipes do Departamento de Vigilância em Saúde organizarão as próximas castrações, sendo que o Castramóvel será direcionado para os bairros.