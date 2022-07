Castramóvel em Dom Lara

CARATINGA- Dando continuidade às ações das políticas públicas voltadas para o controle ético e humanitário de cães e gatos no âmbito do município de Caratinga, a partir da próxima segunda-feira (25), a Unidade Móvel de Esterilização de Animais (Castramóvel) ficará no distrito de Dom Lara.

A equipe da Seção de Controle de Zoonoses, vinculada ao Departamento de Epidemiologia e Estatística, ficará na Praça da Estação do distrito.

Os tutores que desejarem castrar seus animais já podem fazer o cadastro diretamente na unidade, desde a quinta-feira (21), de 8h30 às 11h30 e de 12h30 às 16h. Para isso, é preciso levar cópia do documento de identidade e do comprovante de residência.