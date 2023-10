Cassius Klay e Heitor Branquinho lançam o single “Bem me quer, mal me quer” em 26 de outubro

DA REDAÇÃO – ‘Bem me quer, mal me quer’, canção de amor, não piegas, cativante e intensa traz conteúdo tocante, reflexivo, dual e popular. Os cantores e compositores Cassius Klay e Heitor Branquinho, preparam o lançamento dessa canção que mistura Pop, Rock, MPB, guitarras e refrãos marcantes.

Cassius Klay e Heitor Branquinho lançam na quinta-feira, 26 de outubro, pela Paraíso que Sonhei Records, através das plataformas digitais, seu primeiro single em parceria, ‘Bem me quer, mal me quer’.

Mesmo havendo outras canções escritas juntos, quem viu primeiro as cores de uma gravação profissional foi a linda e cativante ‘Bem me quer, mal me quer’.

Heitor e Cassius são integrantes do grupo Änïmä Minas, de Três Pontas – MG, banda formada inicialmente para apresentar as canções de Bituca (apelido de Milton) durante o lançamento de sua biografia “Travessia – A vida de Milton Nascimento” (Maria Dolores, Record, 2007).

Ao lado de Milton, participaram de diversos programas de TV e de pelo menos oito faixas do álbum e homônima turnê “…E a gente sonhando”, que percorreu as principais capitais brasileiras entre 2010/2011.

O álbum “…E a gente sonhando” ainda conta com a canção “Olhos do Mundo”, composição de Heitor Branquinho em parceria com o produtor (desse álbum) Marco Elizeo, gravação essa onde ambos cantam ao lado de Milton.

Cassius Klay

Cassius Klay é cantor, compositor e produtor musical. Com um álbum, “Real ou Irreal” e vários singles lançados. Ele é natural de Belo Horizonte.

Cassius está conectado com a cidade de Três Pontas há mais de 20 anos, segundo ele, o próprio Milton Nascimento exclamou certa vez que Cassius seria sim um trespontano.

Cassius Klay vem se destacando nas rádios pelo Brasil, nos últimos dois anos seus hits já tocaram em mais de 300 emissoras, seus maiores sucessos são “Clara Loucura”, “O Colar de Bárbara” e “Paraíso que Sonhei”, as duas últimas ao lado dos grupos Compasso Lunnar e Ark2, respectivamente.

Com grande influência de George Harrison, Clube da Esquina e de Dave Mason, Cassius Klay já subiu ao palco de alguns grandes festivais, dentre outras apresentações e segue gravando novas músicas para futuro lançamento.

Heitor Branquinho

Heitor Branquinho é cantor, compositor e produtor musical.

Nascido em Três Pontas e radicado em São Paulo, o músico já lançou três álbuns (“Deu branco…”, “Um Branquinho e um violão” e “Três”) e mais três singles.

Contou com participações especiais de Milton Nascimento e de Wagner Tiso em seus álbuns.

Compôs mais de 500 canções, tendo mais de 100 parceiros, em diversos gêneros musicais.

Para citar algumas, “Um Refrão pra Recomeçar” em parceria com Roberta Campos e “Madeira” escrita com Claudio Nucci (ex-Boca Livre).

Heitor já fez shows internacionais na Espanha e Alemanha, assim como em diversas partes do Brasil.

Prepara para 2024 o lançamento de um novo EP contendo quatro canções.

‘Bem me quer, mal me quer’

“Bem me quer, mal me quer” surgiu através do convite que Cassius Klay fez ainda em 2007, para que seu amigo Heitor Branquinho o ajudasse a escrever a canção. Após concluírem esse processo, fizeram algumas gravações caseiras e em 2012 resolveram começar a gravar essa faixa que estão lançando. Na época ambos registraram suas vozes guia, Heitor gravou o violão e na época contaram com as participações dos músicos Guilherme Cabral (baixo, piano elétrico e órgão) e Fernando Marchetti (bateria).

11 anos se passaram desde essas gravações, Cassius Klay se lembrou da gravação inacabada de “Bem me quer, mal me quer”, assim arregaçou as mangas gravou todas as guitarras, os backing vocals, a voz principal e pediu para Heitor Branquinho regravar sua voz principal também.

Cassius Klay fez a mixagem e Marco Elizeo a masterização.

A canção percorre liricamente de forma poética e singela os fatos positivos e negativos de uma relação e as consequentes incertezas que isso traz.

Em sua sonoridade, além dos vocais marcantes que Heitor e Cassius registraram, “Bem me quer, mal me quer” traz na influência – com muito bom gosto – sonoridades que remetem a George Harrison, Skank e ao Clube da Esquina, nas guitarras, no instrumental e num todo. Ouça, vale à pena!

Serviço

Single ‘Bem me quer, mal me quer’ – Cassius Klay E Heitor Branquinho

Quando: 26 de outubro (quinta)

Onde: todas plataformas digitais

