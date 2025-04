Casos de Dengue e Chikungunya têm queda significativa na região

DA REDAÇÃO- Os casos prováveis de dengue e chikungunya caíram drasticamente na microrregião de Caratinga entre janeiro e março de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Os dados indicam uma redução significativa, refletindo a tendência estadual e nacional de queda nas ocorrências das arboviroses.

Segundo levantamento, em 2024, a microrregião registrou 8.820 casos prováveis de dengue e 2.994 casos prováveis de chikungunya. Já em 2025, esses números despencaram para 157 casos de dengue e 12 casos de chikungunya, representando uma queda de aproximadamente 98,2% e 99,6%, respectivamente. Além disso, enquanto em 2024 houve um óbito registrado por dengue e cinco por chikungunya, em 2025 não foram registrados óbitos nos três primeiros meses do ano.

A tendência de redução também foi observada em todo o estado de Minas Gerais. Nos dois primeiros meses de 2025, o estado registrou uma queda de 90,9% nos casos prováveis de dengue em relação ao mesmo período de 2024. No Brasil, a redução foi de 69,25% nas semanas epidemiológicas 1 a 9, correspondentes ao intervalo entre 29 de dezembro de 2024 e 1º de março de 2025.

Os gráficos também evidenciam essa mudança expressiva. Em 2024, o total de casos prováveis de arboviroses na microrregião de Caratinga chegou a 11.814, com 74,7% dos casos sendo de dengue e 25,3% de chikungunya. Em 2025, esse total despencou para apenas 181 casos, sendo 93,4% de dengue e apenas 6,6% de chikungunya.

CASOS JANEIRO A MARÇO DE 2024

CASOS JANEIRO A MARÇO DE 2025