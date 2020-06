Casos de covid-19 avançam nos municípios da região

DA REDAÇÃO- Neste mês de junho, os casos confirmados de covid-19 avançaram nos municípios da região. O DIÁRIO fez um levantamento junto às prefeituras destas localidades e traça um panorama regional. BOM JESUS DO GALHO O município de Bom Jesus do Galho registrou, até o momento, dois casos confirmados de covid-19. Dados mais recentes disponibilizados pela prefeitura apontam um caso em investigação, 83 notificados, 23 descartados, 33 pacientes que estão sendo monitorados em quarentena, 236 que já cumpriram a quarentena e um óbito. ENTRE FOLHAS Em Entre Folhas, um caso foi confirmado e o paciente já recebeu alta hospitalar. Cinco casos seguem em investigação, cinco pacientes estão em isolamento domiciliar e 25 foram descartados.

IMBÉ DE MINAS No mês de abril, Imbé de Minas diagnosticou o primeiro caso positivo para covid-19. Até o dia de ontem, o município contabilizava um caso suspeito notificado em investigação, em quarentena, aguardando resultado de investigação; oito casos descartados por exame laboratorial ou teste rápido; cinco casos confirmados e um óbito por coronavírus.

INHAPIM Inhapim segue com oito casos confirmados de coronavírus. Os dois primeiros pacientes notificados no município foram registrados no dia 25 de maio. Até o momento são 167 notificações, sendo três pacientes recuperados e 89 casos descartados. Três pacientes estão em monitoramento domiciliar específico, 60 com quarentena cumprida e dois óbitos foram descartados.

PIEDADE DE CARATINGA No dia 8 de junho, o primeiro paciente foi diagnosticado com covid-19 em Piedade de Caratinga sendo uma mulher de 57 anos, que reside na área urbana. O segundo caso foi contabilizado no dia 15 de junho, uma mulher de 23 anos, moradora da zona rural. Os últimos números divulgados são de um total de 26 notificados, cinco casos descartados, um paciente em monitoramento, 18 diagnosticados com síndrome gripal específica e duas confirmações.

SANTA BÁRBARA DO LESTE Os dois primeiros casos de Santa Bárbara do Leste foram registrados no mesmo dia, 8 de junho. Com cinco novos casos de covid-19 confirmados na última terça-feira (16), a Secretaria Municipal de Saúde contabilizava até esta data 10 casos. Os casos registrados se tratavam de quatro homens e uma mulher do Córrego do Bananal. Os infectados passam bem e estão sendo monitorados pelas equipes da saúde. Os bancos da praça do centro da cidade receberam nos últimos dias faixas de alerta para que as pessoas não ocupassem aqueles locais. Porém, algumas delas não têm respeitado a proibição. Agora, foram colocadas lonas nos bancos, além das faixas. “Quase a totalidade dos cidadãos já sabem das medidas de prevenção contra a Covid-19, portanto, cabe a todos o dever da prevenção à doença”, destacou a prefeitura.

SANTA RITA DE MINAS O município de Santa Rita de Minas seguia, até o fechamento desta edição, sem casos confirmados de covid-19. O boletim de ontem contabilizava sete casos em investigação, oito descartados e um óbito suspeito.

SÃO DOMINGOS DAS DORES Em São Domingos das Dores, que até o mês de maio seguia sem casos, recebeu sua primeira confirmação no dia 13 de junho. Conforme informações daquele município, o paciente de 51 anos foi internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caratinga, no dia 12 de maio, de onde foi transferido para o Casu-Hospital Irmã Denise, encaminhado para UTI evoluindo com sintomas, sendo colhido amostra RT-PCR, o resultado do exame foi detectável. De acordo com o executivo “trata-se de um caso nosocomial (infecção adquirida no hospital). O paciente desde sua internação não pode receber visitas dos familiares, assim, nenhum deles tiveram contato com ele”. Na segunda-feira (15), a segunda confirmação foi de uma mulher de 52 anos, por meio de teste rápido. A paciente chegou no município após viagem recente, percorrendo os estados da Bahia e Espírito Santo. Foi colocada imediatamente em isolamento domiciliar com sua família. O terceiro caso, foi notificado ontem, mas não foram repassados mais detalhes a respeito do paciente. “Mediante ao crescente número de notificações no município, e ao aumento de casos confirmados, reforçamos a necessidade de cuidados de higiene pessoal, uso das máscaras ao sair de casa, e principalmente o cumprimento da quarentena estabelecida pelos profissionais de saúde por parte dos pacientes casos sejam notificados”, disse a prefeitura.

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA Com dois casos confirmados em maio, que já foram curados, São Sebastião do Anta segue sem novos casos, conforme informações da prefeitura.

UBAPORANGA Ubaporanga também teve sua primeira confirmação para coronavírus em junho, no dia 1°, sendo uma mulher de 23 anos, profissional de saúde não atuante na rede pública, residente na área urbana. O diagnóstico foi por teste rápido. Já ontem com cinco novas confirmações, o número de casos positivos saltou para 23. 4 pacientes já foram curados, 19 casos foram descartados, 38 pacientes são monitorados em quarentena e 10 quarentenas já foram cumpridas. A Prefeitura já se reuniu com a Polícia Militar e os fiscais municipais na manhã de ontem para apresentar e discutir o plano de contingência ao Coronavírus (COVID-19). “Cabe ressaltar a importância de a população repassar apenas dados oficiais, para que não haja desencontro de informações e, assim, todos os munícipes tenham acesso a notícias corretas e possam descartar as Fake News que surgem a todo o momento”, alertou o executivo. A Prefeitura repassará em breve mais informações sobre as ações que serão adotadas, pois nos próximos dias novas medidas devem ser implementadas no município, considerando o avanço no número de casos.